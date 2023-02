Gobierno avisa: 'si Bogotá no acepta nada, no financiamos proyectos'

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, defendió la presión que está ejerciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acepte cambiar el diseño de la primera línea del Metro, como lo quiere el primer mandatario.



López ha asegurado que defenderá la posición de que ese megaproyecto se inaugure en 2028, como está presupuestado con el actual diseño de metro elevado. La opción de Petro implicaría un retraso de al menos 6 años, hasta 2034, y hay fuerte discusión por su costo billonario y por su viabilidad jurídica.

¿Qué ha pasado con el tema del Metro?

Si la alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues entonces también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil.



¿Eso significa que si no se acepta la propuesta del Metro subterráneo, la financiación de ese proyecto puede estar enredada?



No, no. Lo primero que he dicho yo no es que si se acepta o no. Es que si nosotros hablamos de que nosotros ponemos el 70 % de la financiación de la línea 1 y se había acordado que se iban a hacer estos diálogos, estas mesas de trabajo, pero desde la Alcaldía salen y dicen que no aceptan nada, pues nosotros tampoco vamos a girar la plata de otros proyectos. Se priorizarán otros de otras ciudades.



¿En otras palabras no se afectaría por ahora el proyecto?



Sobre el tema de la línea 1 habrá que esperar sobre cómo avanza el tema.



¿Y de qué otros proyectos estamos hablando que se afectarían?



Del Regiotram del norte, de los cables, porque todos esos van con plata nuestra, con el 70 %. Entonces si el tema no es haciéndonos por las buenas, respetando lo acordado, pues también el Gobierno Nacional tiene qué hacer con su chequera. Cada uno sabe qué hace con su plata y si los acuerdos no se respetan, pues imagínese.



¿Para el Gobierno Nacional, la Alcaldía no está respetando los acuerdos que se hicieron?



Sí, señor. Se lo puedo reafirmar que así es.

¿Y cuando hablamos de acuerdo nos referimos a qué?



Acuérdese que el Presidente recién electo le dijo a la alcaldesa que revisaran el trazado de la línea 1 y ella respondió que estaba lista para conversar, pero aclaró que si costaba más, el Gobierno lo pagaba. Y el presidente le dijo que listo, que si costaba más 'yo lo pago, pero déjeme permitir que el consorcio chino revise la opción de soterranizar una parte' y en eso fue que se empezó a trabajar.



Hace 10 días, en Palacio se presentaron los conceptos jurídicos que dan vía libre para que se puedan hacer modificaciones al contrato, se acordaron dos mesas de trabajo, pero al otro día ya el gerente del Metro de Bogotá estaba diciendo que no, que eso no se iba a cambiar. Y ayer (miércoles) la alcaldesa y el jurídico de la Alcaldía salieron a decir que ellos iban a seguir adelante con el proyecto como estaba. Es decir, ignorando lo que dijo el Presidente.



¿Y entonces qué va a pasar?



Que cuando nos vayan a decir que giremos el 70 % para los proyectos de ellos, pues no lo vamos a girar o vamos a priorizar otros municipios u otros proyectos.



Pero en lo que tiene que ver con la primera línea del metro, ¿el Gobierno sí daría la plata?



Vamos a esperar, vamos a esperar, porque aquí hay unos temas que se acordaron en la mesa y si se rompen las posibilidades de diálogo, pues vamos a ver qué pasa.



¿Y usted siente que están rotas esas posibilidades de diálogo?



Pues es que cuando salen a hacer una declaración tan dura como la del alcaldesa y la del jurídico de la Alcaldía, pues pareciera que para qué mesas de trabajo si ellos no van a aceptar lo que diga la Nación.



