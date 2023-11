Mintrabajo criticó los cálculos hechos a la reforma pensional

Archivo particular

Diversos cálculos se han conocido luego de que el Ministerio de Hacienda presentara su concepto fiscal para a la reforma pensional y los centros de pensamiento y analistas empezaran a lanzar alertas frente a los riesgos que esta norma podría conllevar para las finanzas del Estado.



Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo salieron en defensa de las cuentas entregadas por la cartera de Hacienda, manifestando que hay análisis que están sumando el pilar solidario al pasivo pensional, lo cual es un error.



De acuerdo con el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, “el pasivo pensional no puede calcularse incluyendo el pilar solidario porque este se financia con presupuesto nacional y los aportes del fondo de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. No puede incluirse el pilar solidario en el cálculo del pasivo pensional porque lo aumenta desproporcionadamente”.



Gracias a esto, según el funcionario, se está “generando un mito” que afecta el debate de la reforma pensional. Así mismo, respecto al costo del pilar solidario, que aumentaría la renta para personas mayores que no alcanzaron a pensionarse de $80.000 a $223.000, dijo que “estamos hablando de cerca de “2,6 billones de pesos”.

“Todos los estudios dan cuenta que por 40 años el país puede tener tranquilidad de que los recursos están. De hecho, genera ahorro, según los cálculos más serios que se han hecho sobre la reconducción al sistema de pilares. ¿Por qué da ahorro? Pues porque todos vamos a contribuir hasta 3 salarios y se va a acotar el reconocimiento que hace el sistema público”, agregó Jaramillo Jassir.



Respecto a las críticas frente a que el concepto de hacienda es muy optimista con el cálculo y las proyecciones económicas que hace para el país, resaltó que estas cuentas son aterrizadas y poco a poco desde el Gobierno han demostrado que las cosas se están haciendo bien y se cumplen los objetivos.



Cabe resaltar que recientemente, un análisis del Centro de Estudios Económicos Anif había advertido que “con el umbral que está poniéndose hoy en consideración para el segundo debate, de tres salarios mínimos, apuntan a que el pasivo pensional podría llegar a ser 218% del PIB, en valor presente, de cara al 2100, es decir se duplica este indicador”, razón por la cual piden ser precavidos con las proyecciones que se usen.





