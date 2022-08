Ministro de Comercio asegura que se revisarán con cuidado los TLC

Germán Umaña es el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno Petro. Bajo su gestión está la responsabilidad de hilar y ejecutar temas claves de la agenda presidencial, como la diversificación de las exportaciones, atracción de inversión social, productividad, entre otras.



¿Qué le ha dicho el presidente Petro del tema Venezuela?



Ahí han pasado varias cosas como la apertura del diálogo entre los militares de los dos países, que es definitivo para la seguridad y la paz; los avances que se han hecho entre los gobiernos en las fronteras y en lo nacional en todos los temas de infraestructura, aduanas, logística.



Todo está listo para la apertura de Norte de Santander - Táchira, pero adicionalmente se ha avanzado en los temas consulares y diplomáticos. Es posible que se demore ‘un poquitico’ la apertura de la frontera para vehículos de transporte y demás, pero estamos sacrificando una apertura en el corto plazo para una integralidad positiva en el mediano plazo. Pero va a ser una solución más integral, más institucional y mucho más segura y permanente.



El tema de Venezuela va a mejorarse y la integración entre ambos países es una de las prioridades del Ministerio, pero como también lo ha dicho el presidente Petro también hay prioridades en nuestro continente maravillosas.



¿Cuando se restablecerán las relaciones?



Se está avanzando para el corto plazo.



Germán Umaña, director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana (CCV). Archivo

¿Cómo será esa integración con América Latina?



Se están planteado las prioridades con la Comunidad Andina y también con América Latina y el Caribe, prioridades frente a las instituciones y retos comunes, sobre todo en un momento de crisis mundial, cuando en materia comercial y de inversiones va a ver un cierre importante de las economías desarrolladas. Si se cierran ellos, qué oportunidad tan bella para fortalecer nuestra integridad.



Se buscará fortalecer la integración económica y social donde tenemos una complementariedad inmensa para el desarrollo. Se fortalecerán temas como propiedad intelectual, reconocimientos laborales y pensionales, títulos universitarios, tránsito de personas, entre otros.



¿Cuál será el rol de ProColombia?



Tendrá un papel fundamental en la atracción de inversiones que permitan acceder a capital de conocimiento, a desarrollo del capital humano y de pequeña y mediana empresa. Esto quiere decir que la negociación de las inversiones debe incluir creación de empresa, transferencia y adaptación de tecnología, debe tener todo lo virtuoso del desarrollo. Eso si nos permite insertarnos en la globalización de una forma muy inteligente, y es de lo que habla el presidente Petro, de la transición energética hacia el desarrollo sostenible.



Básicamente es una diferenciación. Nuestros jefes de oficinas tienen desde ahora este mandato fundamental y, en segundo lugar, el de promover nuestras exportaciones precisamente que sean resultado de este valor agregado y de esta competitividad que queremos crear.



¿Qué va a pasar con los TLC?



Hay que revisar esas condiciones, hacer la evaluación, identificar los puntos sensibles, recuperar en los planteamientos los equilibrios y por lo tanto, si es necesario, revisar los tratados entre amigos, entre socios. Vamos a plantear para poder conseguir equilibrios porque ya conocemos los resultados de los tratados. Pero no es plantear entrar a enfrentamientos de ningún tipo, denuncias o cosas de esto, si no que tenemos que ser muy racionales porque estamos convencidos de que cuando analicemos los resultados para ellos y para nosotros, podemos llegar a acuerdos importantísimos.



¿Se revisará la balanza comercial?



En el tema del desarrollo y la productividad, que tienen que ver con diferentes sectores, vamos a colocar en condiciones de equilibrio a la producción nacional de bienes y servicios frente a las importaciones porque ahora está desequilibrada a favor de las compras externas y no de la producción nacional.



No hay ninguna propuesta proteccionista, hay una propuesta de equilibrios y de comercio leal y vamos a proteger a nuestros sectores productivos.



Del empalme se sugirió crear un nuevo Ministerio de Industria, ¿qué pasará finalmente?



Eso no va a terminar pasando. Simplemente va hacerse una modificación para reemplazar el Viceministerio de Desarrollo Empresarial por el de Industria, que claramente indica una política de desarrollo industrial y no solo proyectos para promover la industria y los servicios.



Priorizaron otros aspectos en la agenda del Congreso pero eso sigue siendo una idea del presidente Petro y seguramente a partir de finales del segundo año tendremos una presentación importante en este aspecto.



¿Cómo se desarrollará el turismo sostenible?



Ese es el tema más apasionante. Fundamentalmente tenemos que construir un proceso virtuoso de desarrollo y paz. Una vez logrado el desarrollo es fundamental el tema del turismo ancestral, del turismo sostenible. En el mediano plazo podrá convertirse en el nuevo petróleo, pero un crudo verde, y atado a que seamos amables con la naturaleza y con sus pobladores.



Roberto Casas Lugo