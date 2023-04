‘Estoy absolutamente seguro de que este mes la inflación va pa’ abajo’

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya tiene aprobado su segundo año de licencia de la Universidad de Columbia (EE.UU.), donde es profesor, para seguir al frente de la cartera en el país. En este proceso, Ocampo ha venido trabajando por mitigar el alza de precios, el mayor mal que aqueja a Colombia en terminos económicos.

En entrevista con Portafolio, Ocampo dijo que espera que la inflación quiebre su tendencia al alza este mes y que las tasas de interés se relajen para la segunda mitad del año.



El ministro también conversó sobre expectativas para la economía y dijo que, aunque el Gobierno tiene un pronóstico de 1,3%, él es más optimista, y resaltó el apoyo de los organismos internacionales a Colombia.



Usted participó hace unos días de las reuniones de primavera con el Banco Mundial y el FMI, el presidente estuvo también en EE.UU., ¿qué significa para el país en términos de inversiones o líneas de crédito?



Son dos procesos diferentes. En realidad en el único evento al cual acompañé al Presidente fue la reunión con inversionistas en Nueva York. Yo estuve toda la semana antepasada en Washington en reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pero en torno a esas reuniones hubo varios foros con inversionistas privados y también con dos calificadoras de riesgo.



Del Banco Mundial las noticias son extremadamente positivas. Todas las entidades del grupo nos van a apoyar. El Banco Interamericano de Reconstrucción de Fomento (Birf), que nos da un financiamiento público, nos va a apoyar con recursos como el año pasado, pero también hay mucho interés por parte de la Corporación Financiera Internacional, que es la que financia proyectos privados. Y el Mecanismo de Garantías, ‘Miga’ por sus siglas en inglés, también nos va a dar recursos y apoyo a proyectos regionales.



¿Y cuáles fueron las conclusiones con el FMI?



En el caso del Fondo Monetario Internacional hubo reuniones muy positivas. El artículo IV, que es la reunión anual a la que estamos sujetos los países de acuerdo con las reglas del Fondo, fue muy positiva, y esta semana es la evaluación anual de nuestra línea de crédito flexible y cumplimos todos los requisitos para continuar utilizando esa línea de crédito del FMI.



Y fuera de eso, tuve la oportunidad de reunirme con la directora gerente, Kristalina Georgieva, en reuniones privadas, y también con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, con quien hablamos del apoyo de Estados Unidos a los organismos internacionales. Todas las relaciones han sido muy positivas.



¿Cómo le fue con las reuniones con las calificadoras? ¿Cómo están viendo a Colombia?



Fueron parte de varias reuniones que tenemos regularmente. Con Moody's nos reunimos en Washington, que es la que nos mantiene el grado de inversión y también con Standard & Poor's. Encontré positivas las reuniones y aquí vamos a reunirnos con Fitch, aunque con ellos ya me he reunido dos veces.



Eso no es una cosa de un día para otro. Las calificadoras que no nos dan grado de inversión van a esperar a los resultados de este año.



¿En cuánto tiempo cree que Colombia podría recuperar el grado de inversión?



Es algo imposible saberlo. El primer paso es que nos pasen a perspectiva positiva, y espero que con los resultados de este año eso pase.



Usted decía el mes pasado que la inflación ya había tocado techo, pero en marzo subió de nuevo, a 13,34%, ¿cómo ve las cifras para abril?



En realidad en marzo fue el mismo nivel, o sea, llevamos tres meses con cifras en torno a 13%. Pero dentro de ese 13% hay varias noticias positivas. La inflación de alimentos ya lleva tres meses consecutivos bajando, y eso ha favorecido a los hogares pobres, entonces, esa inflación de hogares de menores recursos. Eso es algo muy positivo.



Y otra noticia positiva es que el Índice de Precios al Productor, que el mes pasado tuvo la primera inflación de un dígito en varios meses, que fue un poco más del 7%. Además de esto, la tasa de cambio también ha tenido una tendencia positiva recientemente, entonces yo estoy absolutamente seguro que este mes vamos pa’ abajo con la inflación.



El Gobierno anunció un acuerdo con los empresarios para reducir la inflación, ¿cómo va eso?



Estamos avanzando en las primeras reuniones en estos días. La primera de ellas la coordinó el ministro de Comercio, Industria y Turismo.



Con esta previsión de que la inflación se modere, ¿cree que ya se va a terminar el ciclo de alza de tasas?



La expectativa de baja de tasas ya está claramente en el mercado. De hecho, la última encuesta de analistas de Fedesarrollo habla de la expectativa de que la tasa del Banco sea del 9% para finales de año. Vamos a ver en la práctica cuánto se materializa. Inicialmente no veo una reversión en tasas, pero creo que a partir del segundo semestre se puede esperar una reducción.



Entre tanto sí se ha podido trabajar en algunas reducciones de tasa con los bancos comerciales, que ya hicieron varias reducciones, obviamente en diálogo con el Gobierno. De modo que para deudores pequeños ya hay una reducción de tasa importante, y está toda la línea de créditos especiales que estamos sacando desde el Gobierno a través del grupo Bicentenario, que ya incluye todo el programa de microcréditos, de inclusión crediticia, pero también vamos a crear una línea para San Andrés, para el sector de turismo de pequeñas poblaciones, el Ministerio de Agricultura ya anunció una especial para pequeños agricultores, son varios temas que estamos trabajando.



Estamos viendo en qué medida se pueden ir haciendo programas para bajar las tasas de interés.



Con ese panorama de precios y tasas, ¿cuáles son las expectativas para el crecimiento del país este año?



El Gobierno en este momento tiene una proyección de 1,3% para el PIB de 2023. Yo pertenezco a los optimistas, y creo que vamos a crecer entre 2% y 2,5% este año.



El proyecto de adición presupuestal ya en su tránsito por el Congreso, ¿en qué va? ¿Temas como los peajes o los subsidios de vivienda de los que se han hablado estos días están cubiertos con esos recursos?



El subsidio que hay a través de un aumento de peajes lo vamos a cubrir con el presupuesto nacional y también va a haber en particular una edición fuerte para Mi Casa Ya, que es un programa que requiere mucho más recursos, y estamos viendo que otros programas específicos apoyamos. Pero debo decir el sector que tiene más aumento de recursos este año, por amplio margen, es el sector rural.



Usted ha mencionado que la licencia que le otorgaron en la Universidad de Columbia se va a extender, ¿hasta cuándo podrá seguir en Minhacienda?



Ya tengo aprobado mi segundo año.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio