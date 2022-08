Alto déficit comercial y finanzas débiles: los retos que ve Ocampo

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, participó del evento Macrovisión 2022, organizado por el banco Itaú, en el que el jefe de la cartera se refirió a los tres retos que enfrenta actualmente la economía nacional.

Ocampo reconoció que la economía colombiana “tuvo una reactivación muy fuerte en el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022 por una política fiscal mucho más expansionista que la de otros países”, pero mencionó también que aunque en este año ha seguido el crecimiento, “el último dato de seguimiento a la economía, el ISE de mayo, muestra una caída, presagiando tal vez lo que viene”.



El ministro reconoció que una de las inquietudes que enfrenta hoy el mercado es la aceleración de la inflación, que ha llevado a una subida de tasas a nivel global, al igual que ha sucedido con el Banco de la República. "Hay un efecto moderado de las tasas de interés sobre la inflación, porque viene más por el lado de la oferta que de la demanda”, aclaró.



(Además: Ocampo pide al Congreso ideas de impuestos y apoyar el debate).



Ocampo habló también de como el contexto internacional es adverso, debido a la desaceleración que experimentan países como Estados Unidos, Europa y China.



De acuerdo con el ministro, el aumento de tasa de interés, así como la inflación, se va a reflejar en una desaceleración de la economía, y para el segundo semestre se espera un crecimiento inferior al 10,5% que se alcanzó en la primera mitad del año, y por el contrario sería alrededor de 3,7%. Así mismo, dijo que Colombia va a crecer entre 2% y 3% el año entrante.



Los retos en el panorama

El ministro habló de tres elementos que considera representarán un peso adicional para la actividad económica colombiana. El primer desafío frente al cual se refirió son las condiciones sociales débiles. "La situación del mercado laboral sigue siendo preocupante, pues el nivel de empleo no se ha recuperado por completo", dijo Ocampo, quien también dijo que "preocupa aún más la pobreza", cuyos niveles están todavía muy por encima de los observados antes de pandemia.



En segundo lugar se encuentra el alto déficit comercial, "que refleja la necesidad de una diversificación exportadora y una política de desarrollo productivo ambiciosa”, y también indicó que “para corregir el déficit externo se requiere que el comportamiento reciente de las exportaciones, especialmente las no tradicionales, se mantenga”.



En materia de finanzas públicas, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la tarea es inmensa. “Heredamos unos niveles de gasto público que apenas se están moderando, el déficit primario se ha reducido, pero todavía es muy alto, y el compromiso de Colombia con la regla fiscal es generar un superávit primario", dijo.



(Lea: 'Tributaria no es social ni mucho menos equitativa’: senador Luna).



Ocampo habló de la situación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), el cual aseguró ha generado un déficit de 2,7% del PIB, y en términos de deuda pública, aunque reconoció que ha comenzado a bajar, sostuvo que continuaba siendo "enormemente alta".



PORTAFOLIO