Ministro de Salud asegura que no quieren que 'las EPS se retiren'

En un momento posterior a la reunión con la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo se refirió a que el Gobierno ha estado insistiendo en la posibilidad de que las EPS se transformen y continúen en el sistema de salud colombiano.



"Siempre lo hemos dicho, hay una situación compleja, consideramos que las EPS no pueden asegurar y hacer el aseguramiento financiero . De las 150 EPS, y de acuerdo al informe de la Contraloría , solo están cumpliendo cinco", detalló el funcionario.

De acuerdo con Jaramillo, el objetivo de la transformación de las EPS es para que estas entidades no necesiten reservas, ni patrimonio o capital, y que de esta manera no asuman la responsabilidad que hoy les obliga a tener la ley.



"Ese es el gran temor de Compensar. Sabemos que se han perdido las reservas, patrimonio y capital, de manera responsable ellos dijeron que 'preferimos retirarnos' y nosotros como Gobierno no queremos que se retiren", señaló el Minsalud.



Así, el jefe del renglón insistió en que ha estado en conversaciones con el presidente de la EPS Compensar y que va a "buscarlo en la tarde" para encontrar alternativas que mantengan dentro del mercado a la Entidad Promotora de Salud.



