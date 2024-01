'Que paguen más para solucionar el problema de la salud': Minsalud a empresarios

Luego de conocer la carta hecha por varios exministros y exviceministros de la cartera de Salud, sobre la situación del sistema sanitario del país en la actualidad, el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió duramente a las EPS y los empresarios, luego de proponer una nueva reforma tributaria para financiar el sistema.

El funcionario, en medio de una audiencia pública en Bucaramanga sobre la reforma a la salud que se encuentra en discusión en el Congreso de la República, se refirió a lo expresado por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sobre la falta de recursos del sector salud.



"No hay dinero y Andi dice ‘no hay dinero’. Y Bruce Mac Master que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone, y el que más tiene, más pone, y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero", manifestó el ministro de Salud.

“Entonces no nos jodan a nosotros” dice un desencajado @GA_Jaramillo a quienes advierten riesgos fiscales de la reforma a la salud.



Tras haberlo negado el ministro reconoce que el proyecto está desfinanciado y propone asfixiar a empresarios con impuestos.

Más adelante, Jaramillo habló sobre las EPS, mencionando que "estamos en otro tono. Lo dijo el doctor y lo dijo Acemi, y lo ha dicho hasta (Juan Pablo) Rueda, que era el que más jodía, el de Sanitas. Ese era el que más jodía. Entonces perfecto. Pongámonos todos de acuerdo. Hagamos de Colombia una cosa grande todos juntos para que podamos transformar y cambiar este país, y no hay intenciones de ninguna manera de que desaparezcan las EPS, pero las vamos a poner a trabajar, a que hagan su trabajo y en colaboración de todos nosotros. Las redes no son exclusivas de las EPS, las redes las vamos a construir entre todos".



Ante la propuesta del ministro, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dio su concepto y aseguró que actualmente los aportes de los trabajadores y las empresas son proporcionales a sus ingresos: "Hoy quien más gana, más paga".

"Hablar de más impuestos mantiene la incertidumbre económica en momentos que se necesita, con urgencia, un plan de reactivación de inversión, consumo y empleo. El esfuerzo público-privado debe estar enfocado en responder al desafío de crecimiento que tiene el país", agregó.



Finalmente, mencionó que la creación de empleo formal permitirá que haya un aumento de recursos tanto para el sector salud, como para las pensiones, a través de los aportes de los trabajadores y empresas.



