Minsalud defiende capacidad de la Adres para asumir nuevas funciones 

La reforma de salud sigue estancada en la plenaria de la Cámara de Representantes y desde el Gobierno continúan defendiendo el proyecto, en especial puntos como el que le asigna nuevas funciones a la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), así como que "las EPS no van a desaparecer".



(Lea: Reforma de salud: 3.000 médicos y académicos envían carta de apoyo).

En esa medida, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que "la Adres cuenta con toda la capacidad para hacer este trabajo y terminar con esa intermediación con las EPS, a través de la reforma a la salud".



Frente a esto, el actual director de la Adres, Félix Martínez, afirmó que la entidad hoy es el recaudador único y hace cerca de 500.000 pagos mensuales, por lo que sí tendría las capacidades para ser el pagador único a los hospitales y clínicas del país.



“Así que cada capacidad le sobra a Adres. Eso se sigue repitiendo en el intento de que la reforma no pase”, dijo Martínez.



El ministro de Salud también mencionó que "las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) no se van a acabar, pero tendrán una transformación sustancial, al convertirse en gestoras y ya no determinar el giro de los recursos a los hospitales y clínicas del país".



Pero también reconoció que el 75% de la infraestructura hospitalaria en el país es del sector privado y dijo que "en las reuniones se han buscado los consensos que permitan aprobar la reforma".



Por lo pronto, se espera que se logre la discusión en la plenaria de la Cámara para ver si la reforma de la salud cuenta con los votos necesarios para pasar su segundo 'round' y llegar al Senado.



PORTAFOLIO