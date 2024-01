Minsalud dice que el Gobierno está invirtiendo más recursos en el sector

Después de las reacciones y la polémica generada en el sector de la salud por el incremento del 12,01% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para 2024, donde se aseguró que esta no era real y que además era insuficiente, el Ministerio de Salud decidió explicar los criterios que se tuvieron en cuenta para ajustar el dato para este año.



Vale la pena recordar que la UPC corresponde al valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.



El jefe de la cartera, Guillermo Jaramillo, destacó durante una rueda de prensa que las “EPS que más protestan” son las que tienen mayores ingresos, pero argumenta que de estas más del 75% de los presupuestos máximos se gastan en el régimen contributivo.



“Muchas de las discusiones que hemos tenido con las EPS es que estas entidades llegaron a decir que se les acababa el dinero. Esa es una forma irresponsable, porque nosotros a una de ellas le entregamos el año pasado más de $9 billones”.

Adicionó que toda la UPC se pagó religiosamente anticipada y que esos recursos cubre el 96% de todos los gastos en salud.



No obstante, según la resolución 2364 de 2023, la UPC para este año incrementó 12,01%, aumento que ha sido fuertemente debatido por los demás actores del sistema de salud, quienes han manifestado que esta asignación es insuficiente y que no se tuvo en cuenta factores técnicos necesarios para fijarla.

Sin embargo, el funcionario confesó que desde la administración anterior no se ha podido equilibrar los gastos entre regímenes. “Este año por falta de presupuesto no hemos podido lograr equidad e igualar. Ojalá al final del periodo de este Gobierno podamos equiparar más tratando de ajustar las UPC del contributivo y del subsidiado”, afirmó.



Argumentó que con la reforma lo que “queremos es acabar un sistema que es denigrante, digo yo, porque qué diferencia si el sistema casi en un 80% se está pagando con los impuestos de todos los colombianos”.



Ante toda la situación, Jaramillo defendió que el incremento tuvo en cuenta la inflación y otros criterios, que al ser analizados dejó como resultado un aumento de 6,71%, menos de 5 puntos porcentuales al incremento que se fijó. Así mismo, criticó a las EPS por no suministrar datos necesarios para evaluar la asignación de recursos al sistema de salud, indicando que solo cuatro de ellas soportaron la certificación de gasto.

Por otra parte, el Ministro se refirió a la evolución de la UPC en los últimos tres años. De acuerdo con los datos presentados, la tendencia es alcista, pues en 2021 la UPC total fue por $52,8 billlones, escalando en 2022 a $62,3 billones, para finalmente alcanzar los $73,7 billones en el 2023.



“Este Gobierno ha llevado recursos a la salud y muy especialmente a través de lo que tiene que ver con la reforma tributaria y especialmente en el sistema general de participaciones, pasándolo de $12 billones a $16 billones y se va a duplicar en el 2027”, acotó.



Insistió en que este es el Gobierno que más inversión ha hecho por lo que “no pueden decir que todo lo que se está haciendo el para asfixiar. Incluso ya pagamos el ajuste de 2023 por más de un billón”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio