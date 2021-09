Minsalud no descarta la posibilidad de combinar vacunas

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, dijo que se podría pensar en la combinación de vacunas contra covid-19, especialmente para las dosis de refuerzo en algunos grupos de población.



Ruiz aseguró que ya se aprobó la aplicación de una tercera dosis para personas con problemas de inmunosupresión (bajas defensas por enfermedades, tratamientos u otras condiciones) y en ese sentido se esta planteando la posibilidad de aplicar en ellos una dosis de la plataforma ARNm (como las de Pfizer y Moderna) independientemente de las que hayan recibido anteriormente.



Esa eventualidad ya existe, la evidencia va mostrando que es positivo combinar vacunas y estamos pendientes de los resultados de alguno estudios, especialmente uno muy grande que se está realizando con más de 13 millones de personas para tener claridad y avanzar en la posibilidad de aplicar estos refuerzos con una vacuna diferente", remata Ruiz Gómez.



¿Cuál es la diferencia entre una dosis de refuerzo y una dosis adicional?



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dice que a veces las personas que tienen un sistema inmunitario deprimido de moderado a grave no generan la suficiente protección cuando se vacunan por primera vez y cuando esto ocurre, aplicarles otra dosis de la vacuna podría ayudarlas a tener más protección contra una enfermedad.



De acuerdo con el CDC, este parece ser el caso de algunas personas inmunodeprimidas con respecto a las vacunas contra el covid-19, por lo que recomiendan que en ellas se analice la posibilidad de aplicarles una dosis "adicional" (tercera dosis) con una vacuna de ARNm al menos 28 días después de haber completado el esquema inicial.



Por otro lado, una "dosis de refuerzo", según el mismo CDC, hace referencia a otra dosis de una vacuna que se aplica a una persona que creó "suficiente protección después de vacunarse", pero cuya protección se redujo con el tiempo, es decir, que tiene una disminución de la inmunidad por lo que dicha condición podría mejorarse si se aplican dosis de refuerzo.



En Colombia, por ahora, se habla de dosis de refuerzo para las personas que por presentar defensas bajas pueden no haber generado suficientes defensas contra el SARS- CoV 2 o haberlas disminuido después de haberse vacunado plenamente y es justo en ellos a los que hace referencia el ministro Ruiz.



