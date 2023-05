Minsalud y EPS hablaron sobre transformación a Gestoras de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social, encabezado por el jefe de cartera, Guillermo Jaramillo, se reunió con representantes de 20 Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para hablar acerca de su transformación a Gestoras de Salud y Vida.

El ministro destacó la importancia de que las EPS estuvieran atentas a las indicaciones del Gobierno acerca de esta transición, además de otros puntos del resto de la reforma y de la situación actual del sistema de salud. Jaramillo, a la vez, también escuchó sugerencias de este sector frente al proyecto de ley.



"A hospitales y clínicas no les pagan al día. Por eso, vamos a pagar directamente, para evitar esa intermediación. Las clínicas y los hospitales no están recibiendo esos recursos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cuenta pasa a una clínica y al mes, la Adres le tiene que haber pagado el 80 por ciento. Si no lo hace, la auditoría que le harán las gestoras investigará en dónde está la irregularidad. Pero vamos a pagarles para que tengan flujo de caja", dijo Jaramillo para EL TIEMPO, días previos a la junta.

Ya concluida la reunión, Jaramillo, citado por el Ministerio de Salud, destacó que "Es crucial dialogar y formar un grupo de trabajo con las EPS para consensuar temas y aclarar dudas".



Ahora, las EPS tendrán plazo de presentar sus proposiciones a la reforma hasta el 1° de junio, día en el que se llevará a cabo el segundo debate del articulado en el Congreso de la República.



