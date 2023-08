Minsalud hará mesas de trabajo con EPS ante crisis financiera

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se refirió en días pasados a la crisis financiera de las EPS Sanitas, Compensar y Sura, asegurando que "no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que tienen las EPS la obligación de pagar cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos han depositado a través de impuestos y los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay".



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Este panorama resulta incierto, pues mientras que las entidades promotoras de salud afirman tener proyectadas dificultades para su funcionamiento a partir del mes de septiembre, desde el Gobierno se menciona que, desde su parte, esa situación no existe; sin embargo, desde la cartera se aseguró que se abrirá un espacio para hacer una conciliación de cuentas en el sector salud con las EPS.



('Hemos aumentado como nunca el presupuesto de la salud': Petro).



Ante esto, Ana María Vesga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integra (Acemi), aseguró que dicho encuentro es necesario y que es un espacio en el que se tiene que incluir a todos los actores de la salud en el país.



"La conversación sobre la suficiencia es del mayor interés de todos los actores del sistema, que es una conversación que tiene que incluir a todas las partes y que, desde luego, no atiende un problema puntual de este Gobierno, pero que sí se viene acumulando de años atrás", dijo.



(Talento más demandado, salarios y desafíos del sector salud).



Vesga también hizo mención de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es, según explicó la directora de Acemi, "la incapacidad que tiene la prima de absorber todo el gasto en salud y que, para lo que va acumulado del año, lleva una siniestralidad cercana al 102 %".



La directora de Acemi también hizo mención de darle prioridad de hacer una veeduría de los recursos destinados a los planes de beneficios en salud (PBS) de las entidades de salud, es decir, todo lo relacionado con procedimientos, medicamentos, exámenes de laboratorio e imágenes diagnosticadas, sea cual sea el régimen del paciente.



(Decálogo de propuestas sobre financiamiento del sistema de salud).



"También nos hemos referido a la necesidad de revisar los recursos destinados al no pago del PBS, es decir, estas tecnologías que se reconocen a través de los presupuestos máximos, que, para el 2022, fueron de más de 3,7 billones de pesos y que dejaron en las EPS un saldo aún no pago de cerca de 1,5 billones de pesos", enunció.



A pesar de ello, Vesga destacó la intención del Ministerio de Salud de abrir mesas de trabajo y concertación: "Frente a este panorama, rescatamos la importancia de ese mensaje que ha dado el ministro. Estamos listos desde las EPS a iniciar esta conversación, no solo sobre la suficiencia, sino también sobre las cuentas que están pendientes de pago por la Adres, por el Estado a las EPS".



PORTAFOLIO