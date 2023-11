Nuevo 'cruce de dardos' entre Minsalud y Sanitas por situación financiera de la EPS

Recientemente, el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, dio su testimonio tras el anuncio de Ministerio de Salud y Protección Social de solicitar a la Contraloría levantar el velo corporativo de la EPS, así como la certificación del incumplimiento de la EPS por parte de la Superintendencia de Salud, relacionados con patrimonio mínimo y reservas técnicas, para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) pueda hacer el giro directo con los proveedores de la entidad de salud.



Bajo esta situación, Rueda pidió una reunión con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para hablar sobre la situación y llegar a un consenso. Sin embargo, el presidente de Sanitas que ambos no han vuelto a conversar desde el 27 de agosto.



"(...) queremos buscar ese espacio, donde podamos dialogar abiertamente, que él conozca nuestra perspectiva y conclusiones sobre esta situación y a través de ese espacio logremos encontrar soluciones que realmente sirvan para mejor la situación de salud de los afiliados a la EPS Sanitas", aseguró.

Según aclaró el director general de la Adres, Félix León, la entidad solo adeuda seis millones de pesos a la EPS, y no los 780.000 millones de pesos, como afirma Sanitas.



"Adres no acepta que esta EPS diga que se le debe 780.000 millones de pesos. Ellos se refieren a unas deudas que les han glosado en el Fosyga, en el Gobierno anterior. Las cuentas han sido rechazadas y ellos insisten en mantener en el balance un activo que es totalmente irregular. Con eso mantienen el cuento de que el Gobierno les debe una plata que no les debe", enfatizó León.



¿Qué ha dicho Minsalud?

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en declaraciones para la emisora 'Caracol Radio', ante lo dicho por el presidente de la EPS, aseguro que, en efecto, si se ha reunido con otras entidades de salud, pero que también ha recibido a Sanitas en su despacho recientemente.



"Hemos comenzado con cinco técnicas y 18 de las EPS han participado. En mi despacho recibí a EPS Sanitas y Compensar el pasado 14 de agosto y el 3 de noviembre. Yo dialogo con las cabezas de sus asociaciones", afirmó el jefe de cartera.

Ya hablando de las deudas de Sanitas, Jaramillo instó en que lo correspondiente a los presupuestos máximos del 2021 fijados por la Adres ya fueron cancelados, solo quedando pendiente el ajuste del 2022.



“En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra el Artículo 153 con el que esperamos que el Gobierno Nacional haga un crédito para pagar 800.000 millones, que es la única deuda que se tiene con las EPS de presupuestos máximos, de los cuales hay 90.000 millones son para Sanitas. Eso es lo único que se les debe, el resto se encuentra al día”, dijo.



Finalmente, el ministro hablo sobre el velo corporativo, mencionando que la solicitud de la cartera a la Contraloría debe ser consecuente, utilizando el Artículo 65 de la Ley 2591 de 2022.



“EPS Sanitas ni tiene el patrimonio adecuado, ni el capital, ni las reservas. Está en una situación de insolvencia, incluso pidió que les autorizaran la solicitud de un Plan de Reorganización Institucional (PRI), que es un programa de flexibilización para poner ponerse a tono en los aspectos. Hoy tendríamos que decir que no cumple con el capital mínimo, patrimonio adecuado y las reservas técnicas", comentó a 'Caracol Radio'.



Y agregó: "Tendremos que mirar qué está pasando, habrá una reunión con la Superintendencia y Acemi. Las cifras las dan ellos, y la Superintendencia dijo que hay varias que están en una situación compleja, por eso se convocó la reunión. Sanitas no cumple con ninguno de los puntos y el capital ha reducido de manera sustancialmente. Dicen que están mal y nos están echando la culpa cuando su integración vertical aparece llena de dinero y recursos".



