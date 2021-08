MinTIC declara caducidad de contrato de conectividad ¿Qué viene?

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), Karen Abudinen, anunció este viernes que la cartera declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020 con Unión Temporal Centros Poblados para conectar a internet a 7 mil colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país, el cual estaba suscrito por 1,07 billones de pesos.



Con esta decisión, todos los contratos que los miembros que hacen parte de la unión temporal tengan actualmente con el Estado cesarán y se notificará la decisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Con esta decisión, todos los contratos que los miembros que hacen parte de la unión temporal tengan actualmente con el Estado cesarán y se notificará la decisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Así mismo, el expediente será remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, quienes determinarán si se toman otro tipo de acciones legales.



La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.



Durante la audiencia en la que se declaró la caducidad, Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para decidir el futuro del contrato, calificó como una "falta grave" el hecho de que los contratistas presentaran falsas garantías durante el proceso. Situación que genera que los documentos que fueron incluidos en el contrato sean "inexistentes".



Así mismo, Vivas aseguró que la Unión Temporal Centros Poblados no subsanó las garantías del contrato.



Al inicio de la diligencia, la delegada notificó que Unión Temporal solicitó a través de un recurso de reposición que la ministra asumiera nuevamente el proceso. Robles determinó que, al revisar con la oficina jurídica, la ministra Abudinen sí cuenta con las facultades para designar a la funcionaria en la audiencia.



Posteriormente, la delegada comenzó la lectura de la resolución y sus consideraciones, en donde indicó que al grupo "no se le violó el debido proceso" en respuesta a los diferentes señalamientos realizados por la Unión Temporal.



LA POLÉMICA



En días pasados se conoció que Unión Temporal Centros Poblados presentó falsas garantías del Banco Itaú en el proceso del contrato, por lo cual recibió un anticipo del contrato por 70 mil millones de pesos.



Las directivas de la entidad financiera señalaron que los documentos presentados son falsos y el Mintic, desde el 29 de julio, denunció la existencia de los papeles falsos.



"Ni Centros Poblados ni sus miembros fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación", indicó en su momento Itaú.



La Unión Temporal Centro Poblados había solicitado ceder el contrato, con el fin de no sufrir sanciones o inhabilidades.