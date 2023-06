Dos ministerios dejaron perder 119.000 millones por no cobrarlos

Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron perder $119.497 millones de recursos públicos.



La pérdida de este dinero se habría presentado por deficientes gestiones de cobro relacionadas con las inversiones que se dieron en el desarrollo de dos

contratos de Estabilidad Jurídica suscritos en 2010.



Los acuerdos habrían sido con las empresas de telefonía celular conocidas en ese entonces como Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., las cuales más adelante se fusionaron para operar bajo la marca Claro.



El órgano de control informó, mediante un comunicado de prensa, que en este caso hubo 25 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen incidencia fiscal, uno por $114.003.240.000 y otro por $5.494.644.237.



De igual forma, el documento indica que hay siete hallazgos con posible

connotación disciplinaria. Estos serán trasladados a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, así como a la Procuraduría General de la Nación.



¿Cómo se perdió el dinero?



Con relación al primer hallazgo con connotación fiscal, el informe de la Contraloría indica que se constató ineficacia en las gestiones de cobro del reajuste por concepto de mayores inversiones realizadas por los contratistas de conformidad con la Prima

de los Contratos de Estabilidad Jurídica EJ-08-2010 que se celebraron entre el MinTIC y las dos firmas de telefonía.



La entidad concluyó que, por la falta de gestión para el cobro de este reajuste, la cual residía en esta cartera, se generó un detrimento al patrimonio de la Nación por valor de $114.003.240.000.



Lo anterior porque el Ministerio de las TIC, como suscriptor del contrato, tenía la facultad para iniciar formalmente el proceso de cobro. Sin embargo, a la fecha de la auditoría, no había llevado a cabo las acciones necesarias para efectuarlo.



“Tal hecho conllevó a que no se lograra el recaudo efectivo de los recursos en favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene registrado en sus estados financieros la cuenta por cobrar, que de conformidad con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda corresponde al portafolio 333 que hace parte de las arcas de la Nación”, indicó la Contraloría.



El órgano de control también señaló que de haber sido cobrados oportunamente, estos recursos podrían haberse empleado en la financiación de proyectos, programas y proyectos de orden nacional.



Con respecto al segundo hallazgo, el reporte de la auditoría señala que “por la falta de oportunidad en la gestión de cobro coactivo por parte del MinTIC, la cuenta de orden que figura en el Mincomercio en sus estados financieros contra la sociedad sancionada WILCOS SAS, por un valor total de $5.494.644.237, prescribió”.



Al ya no poder hacer efectivo el cobro, esto supone una pérdida por el valor total de la deuda, incluidos los intereses que se dejaron de recibir.



Ante este caso, el contralor delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo López Tobón, señaló que, tanto el Ministerio de las TIC como el Mincomercio, “no actuaron conforme a los principios de la función administrativa y desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas”.



