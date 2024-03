Piden celeridad en el trámite de reforma laboral

El 14 de diciembre del 2023 fue la última vez que la reforma laboral fue protagonista en el Congreso de la República. Para ese entonces se aprobaron 16 artículos de este proyecto de ley y se dejó el resto para este año. Sin embargo, todavía no hay una fecha clara de debate, pese a la insistencia de los ponentes.



María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara y coordinadora de la reforma, sostiene que lo más importante es que esta iniciativa no está en riesgo, ya que se tiene un poco más de tiempo, según la ley, y destacó que los puntos centrales del proyecto ya fueron aprobado en primera instancia.



“Está el 100% de la remuneración del trabajo en el día de descanso, el cambio de la jornada nocturna, la protección del derecho a la huelga y otros temas. Estas dos primeras medidas, ayudarán a lidiar con el bolsillo de las familias colombianas, que es lo que en un principio estamos buscando”, indicó Carrascal.



(Más: Royal Caribbean busca personal para trabajar en cruceros de lujo: vea las condiciones).



No obstante, resalta que todavía queda mucho trabajo por hacer de cara a una eventual aprobación de la reforma laboral, ya que falta debatir algunos temas trascendentales y dar paso a los siguientes momentos de su trámite, para lo cual envió un mensaje de urgencia al Congreso.



“La mesa directiva todavía no ha agendado la reanudación del debate. Nos quedamos en esos 16 artículos, todavía nos quedan más de 80 artículos por debatir, y por eso le solicité la semana pasada formalmente a la presidenta (de la Comisión Séptima de Cámara), María Eugenia Lópera, que se agende cuanto antes”, dijo la congresista.

Reforma laboral iStock

Mafe Carrascal agregó que “ya llevamos más de un mes de trabajo este año y pues quisiéramos que el debate continúe. No solamente por nosotros, sino porque representamos justamente el clamor del pueblo trabajador y la gente trabajadora de este país; que nos han pedido avances en reiteradas oportunidades”.



Cabe resaltar que esta semana la reforma laboral recibió un espaldarazo desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Kelly Fay Rodríguez -responsable especial de Asuntos Internacionales de Trabajo en esta oficina del gobierno norteamericano-, dijo que la reforma tiene varias bondades a destacar.



(Más: Desde ama de llaves hasta baristas: cadena hotelera lanza ofertas laborales en el país).



“La reforma laboral incluye disposiciones que ayudan a Colombia a cumplir con los estándares establecidos por la OIT. Estas disposiciones pueden fortalecer los derechos laborales y aumentar el crecimiento económico para todos”, dijo la vocera del gobierno Biden.



Así mismo, dijo que “Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia para abordar sus compromisos laborales internacionales, incluyendo específicamente esas recomendaciones de la Ocde a través de las discusiones de una reforma laboral. Y la administración Biden-Harris comparte la opinión de que los trabajadores deben tener una voz colectiva”.



Reforma laboral. iStock

Un debate sin afanes



La directora del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Saida Quintero, hizo hincapié en la importancia de un debate pausado y profundo sobre la reforma laboral, alertando posibles efectos negativos que podría acarrear si se aprueba en su forma actual.



(Le recomendamos: Consejos para que empresas ofrezcan una experiencia laboral positiva a empleados).



Por ejemplo, explica que “el articulado que actualmente cursa en el Congreso plantea profundas y graves reformas a las relaciones laborales colectivas, entre ellas cambios a la institución de la huelga, según las cuales se podría hacer efectiva con el voto de sólo el 17% de los trabajadores de una compañía para ir a huelga, afectando al 100% de los trabajadores de la misma”.



Quintero argumenta que la reforma laboral propuesta parece dirigirse a mejorar las condiciones de unos pocos empleados formales, sin tomar en cuenta las necesidades de la mayoría de los colombianos desempleados o en la informalidad laboral.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio