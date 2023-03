‘Queremos empresas sólidas pero sin precarización laboral’: Mintrabajo

Este martes, durante una conmemoración previa al Día de la Mujer, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habló de las metas que se ha propuesto el Gobierno Nacional con la reforma laboral que se radicará próximamente en el Congreso de la República para su evaluación.

(Lo que dice la reforma laboral sobre turnos nocturnos y dominicales).



En su intervención, la ministra Ramírez confirmó que el proyecto plantea una reducción en la jornada laboral diurna y que la jornada nocturna comience a las 6 p.m.

“Está demostrado que el recorte de derechos no es la vía para encontrar empleo. Esa es una de las tesis centrales que tenemos que trabajar. Por eso estamos planteando recuperación de la jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m. y que la jornada nocturna comience a las 6 p.m. y finalice a las 6 a.m. Y claro, protegemos las empresas esa es otra tarea que tenemos”, aseguró la Ministra.

(Borrador de reforma laboral pasará a la mesa de concertación).



Agregó que aunque el Gobierno quiere empresas sólidas y fortalecidas, no habrá precarización laboral.

“Hemos dicho: empresas fuertes, empresas potentes, empresas sólidas, pero sin precarización laboral. Ese es el punto que tiene como eje esta reforma laboral”, señaló Ramírez.

El proyecto establece cambios en la normatividad vigente, basados en el concepto de "estabilidad laboral".

PORTAFOLIO