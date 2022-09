Mintransporte evalúa subsidio a gasolina para transporte de personas

Este viernes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, recalcó su posición sobre el incremento en los precios de la gasolina, tras una alerta de posible manifestación por parte de los taxistas, asegurando que el Gobierno está evaluando la posibilidad de aplicar “compensaciones” a los prestadores del servicio público para evitar contribuir a la inflación.



“Estamos llamando al dialogo, no hemos dicho que el Gobierno se cierra a no establecer unos subsidios, sino por el contrario, la invitación es no hagamos un caos, no llevemos un mensaje equivocado, el Gobierno no ha dicho que no existen posibilidades de subsidio, sino por el contrario hay un escenario de dialogo para crear consensos”, señaló Reyes.

Y es que el mandatario también hizo un llamado a la calma a aquellos que confunden el alza, recordando que solo será para la gasolina y no para el ACPM, diésel o gas.

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González. Archivo

“El aumento de la gasolina lo será para todos los sectores y el materia diésel, el ACPM y el gas no tendrán incrementos. He señalado que el presidente ha creado un escenario de dialogo con los pequeños trasportadores, trasportadores de taxi y servicios públicos y motociclistas, para determinar si se establece un subsidio o compensación a ese incremento de los valores del combustible”, dijo.

Además Reyes, recordó qué medidas se están pensando para la evasión del pago del SOAT.

“En cuanto a la motos, la propuesta inicialmente que se está planteando es una reducción del Soat que compensa ese nivel y en lo que respecta con los taxis y trasportadores, conformaremos una mesa de diálogo para escuchar propuestas y alternativas para establecer una compensación a ese incremento”, concluyó Reyes.

