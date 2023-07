Evalúan nuevas restricciones a carros particulares en horas pico

Con el objetivo de reducir los tiempos de movilidad y facilitar el tránsito de vehículos, el Ministerio de Transporte analiza una propuesta en la que se plantea prohibir la circulación a los carros particulares en horas pico y así promover el uso del servicio público.



Según explicó el ministro de Transporte, William Camargo, la iniciativa se basa en el 'Día sin carro'. La diferencia radicaría en que esta medida se destinaría únicamente en estos rangos de tiempo y en franjas que ya están identificadas en cada ciudad.



"Es liberar solo en horas pico la infraestructura vial para que se pueda mejor mover el transporte público, para que con la misma flota podamos llevar más pasajeros en esa hora pico y tener más frecuencias", indicó el Mintransporte.

Claves de la propuesta



Para entrar más en detalles, en entrevista con Caracol Radio, Camargo destacó cuáles serían las opciones con las que contarían los conductores de llegarse a establecer esta restricción.



El primer objetivo de esta medida se enfoca en aplazar o adelantar los deseos de viaje en vehículo particular, puesto que, según el funcionario, el problema de movilidad no se resolvería comprando o utilizando más autos particulares.



El segundo punto clave es promover el uso del carro compartido y el tercero es mantener y mejorar la calidad del transporte público.



“Esto va de la mano con que tengan mejores tiempos de viaje, yo no puedo pretender tener mayor calidad en transporte público, si cada vez pongo más vehículos particulares en horas pico para que se muevan más rápido, eso es contraproducente”, destacó con relación a este último aspecto.



Por otro lado, el jefe de la cartera de Transporte aclaró que con esta iniciativa no se pretende prohibir a los conductores usar vehículos particulares, "solo que los utilicen en momentos en los que la malla vial tenga mejores condiciones de seguridad".



Tráfico Archivo particular

Otras medidas se están analizando



El ministro señaló que también es importante evaluar otros aspectos como el uso de suelos en las ciudades, pues las personas no están viviendo cerca a sus trabajos o lugares de estudio, lo que implica tiempos de desplazamiento mayores.



"Miremos los multitemporales de cómo se han ampliado los perímetros urbanos y llevado personas a vivir más lejos. Eso es un contrasentido por que lo que estamos haciendo es invitando a la gente a que viva más lejos y tenga mayores tiempos de viaje. Eso un tema de ordenamiento territorial", resaltó.



Por otra parte, el funcionario también declaró la necesidad de analizar el uso de la infraestructura vial, sugiriendo el incluir cobros por congestión y estacionamiento en el espacio público.



“Nos acostumbramos a que el espacio público es de todos y es de nadie. Entonces salimos con vehículos a parquearnos en las vías y a obstaculizar el tráfico”, añadió.



