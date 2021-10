Misión de Internacionalización iniciará en Santander

Archivo particular

La implementación regional de las recomendaciones de la Misión de Internacionalización, para promover las exportaciones, la inversión extranjera, el crecimiento económico y el empleo en Colombia, iniciarán en Santander.



De acuerdo con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Ximena Lombana Villalba, la idea es reconocer el liderazgo santandereano en todos los temas relacionados con internacionalización, como haber mantenido el mayor crecimiento promedio anual en sus exportaciones no minero energéticas en los últimos 10 años (37%) y mostrar un crecimiento del 22% en 2020 frente a 2019.



Además, el departamento fue el primero en formular un Plan de Internacionalización, el Global Plan Santander – GPS, que busca posicionar la región en nuevos mercados internacionales e incrementar la cantidad de empresas exportadoras de productos o servicios diferenciadores.



“Estos resultados demuestran que el departamento no sólo ha aprovechado las oportunidades de la pandemia y reactivación, sino que viene haciendo una apuesta decidida en hacer del comercio exterior una fuente de crecimiento. Queremos hacer un reconocimiento a esa resiliencia y esa apuesta por la internacionalización” manifestó Lombana.



En Santander además se han fomentado los emprendimientos de base tecnológica y la internacionalización del departamento, con Turbo Santander que ha sido la aceleradora local para más de 200 mipymes.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las exportaciones no minero energéticas del departamento han aumento casi el 40% en el primer semestre de 2021.



Detrás de Santander habrá otros tres departamentos con focalización de oferta para la convocatoria de Fábricas de Internacionalización, de Procolombia. Hay una partida de $750 millones para abrir cupos especiales a Santander, Huila, Magdalena y Caldas.



Entre las actividades del Mes de la Internacionalización se incluye un despliegue de oferta institucional programado actividades de socialización del nuevo decreto del Defensor del Inversionista, de capacitación a los futuros exportadores y jornadas para dar a conocer los instrumentos de comercio exterior como Plan Vallejo Exprés, Plan Vallejo Servicios, Registro Nacional de Producción, Comercializadoras Internacionales de forma virtual y uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.



La ministra también informó que para este año hay tres anuncios de relocalización de empresas de BPO para Santander, situación que se ha visto favorecida por los avances regionales en bilingüismo y que, además, beneficia el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años.



