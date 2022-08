Mocoa, bajo la lupa de la Contraloría por inconsistencias en subsidios

La Contraloría General de la República (CGR) determinó un hallazgo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal por $5.748 millones, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a damnificados de la avalancha de Mocoa.

“Tales ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la culminación y entrega del Proyecto de Vivienda Sauces II, que hace parte de la reconstrucción de la capital del departamento del Putumayo”, indica el informe de la CGR.



La comunidad ha recurrido a este subsidio para pagar un lugar donde dormir, pues a la fecha, no se ha entregado las unidades en las fechas previstas. Los subsidios otorgados a los damnificados de manera provisional, han sobrepasado la fecha prevista inicialmente (15 meses), que fue la proyección que se realizó sobre entrega del proyecto, en septiembre de 2019.



“La anterior situación generó pagos adicionales por concepto de subsidios de arriendo a los beneficiarios por un valor superior a los 5.748 millones de pesos ($5.748.316.667), correspondiente al desembolso de 8.146 apoyos en el periodo comprendido del 6 de septiembre de 2019 (fecha prevista inicialmente para la terminación del proyecto) al 19 de marzo de 2022. Y esta es la suma cuantificada como presunto hallazgo fiscal”, dice el documento.



De esta manera, el pasado 31 de julio se terminó el plazo de la fase de obra del proyecto. Sin embargo, según la investigación de la Contraloría, el proyecto de Vivienda Sauces II de Mocoa, con el cual se solucionaría esta situación y que comprende 909 viviendas unifamiliares, a la fecha, no ha cumplido. La CGR afirma que no se ha entregado ninguna y no hay siquiera una construida en su totalidad.



“El hallazgo fiscal por $5.748 millones es resultado de la correspondiente Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial”, añadió la CGR.



