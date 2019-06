Derogan norma que prohíbe consumo de alcohol en el espacio público

Ingerir bebidas alcohólicas y sustancias sicoactivas en la calle ya no será una falta en el Código de Policía. La Corte Constitucional acaba de tumbar las normas que prohibían estas conductas, al asegurar que violaba el libre desarrollo de la personalidad.



La decisión contó con 6 votos a favor y uno en contra.



En la norma que tumbó la Corte, se basó el Gobierno de Iván Duque para emitir en octubre pasado un decreto que reglamentó la incautación de sustancias psicoativas en el espacio público.



Sin embargo, el alto tribunal no se pronunció sobre dicho decreto -que permitió incautar incluso la dosis mínima-, porque no era el asunto jurídico que estaba debatiendo. Sin embargo, la Corte reconoció que su decisión puede tener un efecto sobre ese decreto.