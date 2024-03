Por demoras del Minhacienda se aplazó debate en Congreso por líos en Presupuesto

Este miércoles -6 de marzo- estaba citado un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes (Comisión de Presupuesto), para que el Gobierno Nacional explicara todo lo que ha pasado con el Presupuesto General de la Nación y los líos que pusieron en riesgo la ejecución de $13 billones y el futuro de más de 100 obras clave.

A esta cita fueron citados el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, para que cada uno contara, por un lado los factores que llevaron al Minhacienda a expedir un decreto de liquidación presupuestal que iba en contra de la ley y por el otro, si habían órdenes explícitas del presidente Gustavo Petro para que se cometieran estas irregularidades.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Milton Díaz

Además, a cada entidad se enviaron varios cuestionarios en los que se pedían detalles del caso y entre otras cosas, se solicitaron las actas de los consejos de ministros donde se tomaron las cuestionadas decisiones. No obstante, varios retrasos por parte del Ministerio de Hacienda afectaron la ejecución del debate.

Fuentes del Congreso contaron a Portafolio que si bien el Dapre respondió en los tiempos que exige la ley; la cartera que dirige Ricardo Bonilla sólo presentó las respuestas oficiales al Congreso, mediante un correo que llegó a la Comisión Cuarta a las 10 de la mañana del miércoles 6 de marzo, es decir, a la hora que empezaba el debate.

Laura Sarabia Presidencia

Para la representante Jennifer Pedraza, estas actitudes solo dejan en claro la apatía del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Hacienda, por responder los llamados de la Comisión de Presupuesto, pese a que la ley le obliga a dar explicaciones frente a sus actuaciones, máxime cuando se van rajando en temas presupuestales.

“Hay que decir claramente que por los retrasos en las respuestas del Ministerio de Hacienda y por la falta de presencia de los funcionarios citados, tuvimos que aplazar este debate. Sin embargo compañeros es realmente triste que siempre nos pasa esto en nuestra comisión, siempre tenemos que citar una vez, sabiendo que vamos a tener que aplazar”, explicó.

Congreso de la República Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Para esta congresista, “ya se volvió costumbre que los cuestionarios nos responden, como en el caso de este debate, a las 10 y 10 de la mañana, cuando ya estábamos sesionando. Somos la Comisión de Presupuesto”, al tiempo que sostuvo que ya va más de un mes que el país habla de los líos del presupuesto sin una respuesta clara.

Otra de las críticas y molestias en la Cámara de Representantes se dio porque el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, se presentó una hora tarde y cuando ya los legisladores estaban a punto de votar por un aplazamiento, para que se presentara el ministro Bonilla y la directora del Dapre, Laura Sarabia, quien tampoco asistió.

Ministerio de Hacienda Archivo particular

La representante Olga Lucía Velasquez también se pronunció durante el debate, que finalmente se aplazó para el martes 12 de marzo, y dijo que es necesario dar claridad a muchos interrogantes que hay en la ciudadanía sobre el manejo que se le está dando a las finanzas del Estado.

“A mi me parece delicado porque en diciembre discutimos el proyecto de liquidación del presupuesto y yo hice una observación sobre componentes relacionados con la liquidación del FOME (Fondo de Emergencias), ya que hay deudas vigentes frente a las que no se ha dicho en qué va la liquidación. Esas son cosas que debe explicar el Ministro Bonilla, pero no está y sus delegados no llegaron”, agregó.

Pesos colombianos iStock

Un dato no menor que se conoció durante esta sesión tuvo que ver con los llamados que la Comisión Cuarta ha hecho al ministro Ricardo Bonilla, que no fueron atendidos directamente por él, ya que es la tercera vez que se cita y no comparece.

Ante esto, la secretaria general del Congreso, Diana Marcela Morales Rojas, dijo en respuesta a uno de los congresistas que este funcionario “fue citado el 17 de mayo, el 8 de agosto y delegó a la Directora General de Presupuesto en ese momento. También lo citamos para el 12 de diciembre, pero finalmente esa sesión se aplazó”, dejando claro que, sin contar la última citación, con la de hoy miércoles, ya son tres llamados sin responder.

Presupuesto General de la Nación 2024 Minhacienda/iStock

La molestia entre los representantes llegó a tal punto que se propuso votar un recurso de insistencia, con el que se obligaba por ley a que el ministro Bonilla asistiera al control político, pero finalmente esta idea fue descartada, ya que esperan que este funcionario sí asista al llamado del próximo martes.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

PORTAFOLIO