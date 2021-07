No hay contrainidicación para usar Pfizer en embarazadas, dice Invima

Las agencias sanitarias de referencia como FDA, EMA y Anvisa también han dicho que no hay problema de usar la Pfizer en mujeres gestantes.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que luego de analizar la solicitud elevada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con la inmunización de las mujeres gestantes con la vacuna contra covid-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer - BioNTech, la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora conceptuó que la experiencia con el uso de la vacuna en mujeres embarazadas es limitada.



Pero además añade que se puede considerar la administración de la vacuna en mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las mujeres durante los 40 días postparto, si los posibles beneficios superan los posibles riesgos con base en la evaluación clínica realizada en conjunto por el médico tratante y la gestante, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social contemplados en el Plan Nacional de Vacunación contra covid-19.



De acuerdo con el acta emitida por la Sala se debe tener en cuenta el estado actual de la pandemia, las limitaciones de la evidencia científica disponible (incluida la aportada por el titular), la opinión de expertos, la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social para el uso de la vacuna covid-19 de Pfizer - BioNTech en gestantes desde la semana doce (12) y las mujeres durante los 40 días postparto, la Sala recomienda incluir en el apartado de precauciones y advertencias los estudios de toxicidad de dosis repetidas de la vacuna.



La experimentación hecha no muestra evidencia de toxicidad en la evaluación macroscópica y microscópica de los tejidos reproductivos en machos y hembras en los que se hizo la evaluación.



Con esta decisión, Colombia se encuentra alineada en el contexto internacional con los conceptos que han emitido diferentes agencias sanitarias de referencia como FDA, EMA y Anvisa respecto de la aplicación de la vacuna de Pfizer - BioNTech contra el covid-19 en mujeres gestantes, en el sentido que no existe contraindicación alguna para que las mujeres gestantes reciban la vacuna.



Para el Invima es claro que la decisión de usar la vacuna en mujeres embarazadas debe tomarse en estrecha consulta con un profesional de la salud después de considerar los beneficios y riesgos.



