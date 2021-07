Municipios con 85 % de UCI no deben realizar fiestas tradicionales

El Ministerio de Salud reiteró el llamado sobre el momento actual de la pandemia en el país e indicó al Ministerio del Interior la no pertinencia de la realización de las fiestas tradicionales, como la de San Pedro en el Huila.



Con el incremento en el número de contagios y decesos, además de una alta ocupación de camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en el país, el Minsalud señaló que la pandemia aún no ha terminado y que las medidas de bioseguridad para manejo y control del virus siguen vigentes.



“La apertura que se ha anunciado es progresiva y gradual. La Resolución 777, de manera explícita, establece que aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor del 85 % no pueden comenzar los ciclos de apertura, ni hacer mayores flexibilizaciones que las que ya se han realizado. En ese mismo sentido, se emitió la Circular 037 de 2021, que recuerda a los alcaldes municipales y distritales la necesidad de mantener las medidas de autocuidado; así como adoptar medidas necesarias para reducir el contagio y la carga sobre el sistema de salud, por ejemplo, restricciones de movilidad nocturna y ley seca, para disminuir la accidentalidad vial y las lesiones por causas violentas, en los casos en los que el nivel de ocupación de UCI sea igual o superior al 85 %”, explicó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



Fernández agregó que, aunque se implementa el índice de resiliencia territorial para trazar una hoja de ruta para la apertura gradual, esto no contradice la necesidad de hacer análisis epidemiológico local, ya que la carga de los municipios puede impactar la red de servicios de salud a nivel departamental o distrital.

Lugares con ocupación UCI por encima del 85% no deben hacer actividades masivas. EFE

“La indicación es clara: aquellos lugares con el 85 % de ocupación o más, incluyendo municipios, independiente del indicador, es necesario no realizar eventos públicos o privados masivos que generen aglomeraciones. También recordar las disposiciones de la Circular 037, para no avanzar en la flexibilización de apertura de discotecas, eso es supremamente importante”, aseveró.



La alerta de la temporada de ferias, fiestas y eventos tradicionales que se realizan durante las vacaciones de mitad de año, llama la atención del Minsalud, por lo que el funcionario expresó que no se pueden perder de vista y se deben analizar la capacidad del sistema de salud en todo el territorio, proporción de susceptibles y evolución de la situación epidemiológica para considerar si es conveniente o no realizar este tipo de actividades en este momento.



“Bajo esa perspectiva, hemos enviado una carta al Ministerio del Interior indicando que no consideramos pertinente favorecer la realización de aglomeraciones en el marco de las fiestas tradicionales de San Pedro, en Neiva, y en otros municipios, dada la alta ocupación UCI de la capital del Huila”.



“No se nos puede olvidar que estamos en pandemia. Un llamado a la prudencia, al respeto por la vida y la gradualidad. Si bien se reconoce la necesidad de una apertura progresiva y segura para restaurar paulatinamente la actividad económica, mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria, estas festividades tradicionales o cualquier evento público o privado masivo debe evitarse en lugares con ocupación mayores del 85 % municipal o departamental”, puntualizó Fernández.



