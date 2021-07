110 municipios empezarán a vacunar a población desde los 18 años

Desde este lunes 26 de julio, 110 municipios de Cundinamarca abrirán la vacunación contra el covid-19 a todas las personas mayores de 18 años.



"Tras la autorización de Ministerio de Salud, los municipios con menos de 100.000 habitantes inician su proceso de unificación de etapas", confirmó la Gobernación de Cundinamarca.



La medida, no obstante, no cobija ni Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá, Chía y Mosquera, territorios que seguirán bajo lineamientos de la cartera sanitaria.



“Tenemos vacunas y funcionan. Está más que demostrado. No hay ninguna excusa para que nos sigamos encontrando personas sin estar vacunadas y a todas luces las noticias falsas son más peligrosas que el coronavirus”, aseguró Diego Alejandro García, Jefe de Gabinete y Gerente departamental para el manejo del covid.



En el departamento se promoverá jornadas masivas de vacunación los próximos 28 y 29 de julio.



EL TIEMPO