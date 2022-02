Nación alista 2 nuevas rondas mineras para oro y carbón

La Nación prepara dos nuevas rondas mineras en las que se ofertarán títulos para la exploración y producción de oro y carbón.



Los procesos que hacen parte de las llamadas Áreas Estratégicas Mineras (AEM), están siendo organizados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energías (MME), y se realizarán en el presente año.



(El petróleo y carbón, con los ojos puestos en Ucrania).



Si bien, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) no ha definido el número de las áreas que se ofertarán en las rondas, así como los lugares del país en las que se realizará la operación, Portafolio estableció con fuentes del MME que se está fijando la fecha y el lugar para el prelanzamiento de la rondas, para el caso del oro, ya que los pliegos y requisitos están listos.



“Todo esta listo, pero por tema de agenda no se ha definido el día y la hora, ya que con el anuncio, se indicarán las zonas y se indicará la hora de apertura”, explicó un vocero del MME



Así mismo, se está terminando de estructurar el concurso de oferta para el carbón; sin embargo, una de las minas que podría entrar en la ronda para este mineral es la de Calenturitas (que hace parte del complejo de Prodeco en el Cesar), como lo señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en una reciente entrevista a este diario.



(Sector minero proyecta un crecimiento de 10% en el año).



“Los concesionarios tomaron la decisión de renunciar a los títulos. Además de analizar la posibilidad de vender o ceder los activos que hacen parte de esta operación, se está explorando también la posibilidad de designar el área que pertenece a la mina calenturitas, como un área Estratégica Minera (AEM), para ofertarla en los procesos de rondas mineras para el próximo trimestre. Lo atractivo es que la licencia ambiental no depende directamente de la empresa, sino que está otorgada al proyecto”, señaló en ese momento el jefe de la cartera minero energética.



Así, los dos nuevos concursos de oferta pública se suman a los que ya están abiertos para la extracción de fosfatos y cobre.



Incluso, este para este último metal, el pasado 9 de febrero la ANM declaró dos nuevas AEM para el metal en los municipios de San Diego y La Paz (Cesar).



(Minería ancestral sería declarada patrimonio cultural de la Nación).



“Estas áreas representan una oportunidad para que Colombia diversifique su matriz de minerales, genere nuevas fuentes de empleo y recursos para las regiones, al mismo tiempo que se brindan condiciones competitivas que promueven la exploración y explotación, haciendo más atractivo al país para los inversionistas”, explicó Juan Miguel Durán, presidente de la ANM.



Teniendo en cuenta los informes del SGC y los análisis realizados por la ANM se delimitaron como AEM los bloques AEM 2 ampliado y AEM 15, los cuales cuentan con alto potencial de albergar mineralizaciones de cobre y metales preciosos. Estos bloques suman un área total aproximada de 8.788,5391 hectáreas.



Las AEM permiten generar recursos adicionales para la Nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, así como inversión directa en la región derivada de los Planes de Gestión Social de los contratos.



Cabe recordar también que son áreas en las cuales se ha establecido la existencia de alto potencial para minerales estratégicos producto de la prospección adelantada en la zona por el SGC. Una vez delimitadas por parte de la Autoridad Minera, no es posible recibir nuevas propuestas ni suscribir contratos de concesión minera en estas áreas, y deben ser otorgadas mediante un contrato especial de exploración y explotación por medio de procesos de selección objetiva.



ALFONSO LÓPEZ

PORTAFOLIO