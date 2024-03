Coronel de la Policía Nacional es acusada de apropiarse de viáticos de la Presidencia

La Fiscalía de Colombia acusó a la coronel de la Policía Nancy Liliana Medina Guio por presunta apropiación de dineros correspondientes al pago de viáticos en la Presidencia de la República, según informó este lunes la institución.



El ente investigador puntualizó en un comunicado que la coronel se desempeñó como jefe del Grupo Logístico y de Talento Humano en Casa Militar, entre 2017 y 2019, intervalo en el que puso su nombre en varios recorridos aéreos de la seguridad presidencial.

Medina Guio solicitó durante ese período pagos por concepto de 16 comisiones de servicios a los municipios de Cartagena, Arauca, Quibdó, San José del Guaviare, Armenia, Nilo y Anapoima que suman un valor total de 6,7 millones de pesos (alrededor de 1.700 dólares).



Los desembolsos de los dineros se justificaron mediante traslados en aviones al servicio de la Presidencia.



"Sin embargo, al verificar las fechas, los itinerarios y las listas de ocupantes de los trayectos reportados se constató que no habría hecho parte de las comitivas", precisó la entidad en un comunicado.



De acuerdo con la investigación del fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se constató que la oficial nunca viajó a pesar de aparecer en los reportes administrativos, y por ello la acusaron con el delito de peculado por apropiación.



EFE