Nevado del Ruiz: actividad sísmica está aumentando de forma gradual

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), en su última actualización sobre la actividad que se encuentra presentado el Volcán Nevado del Ruiz, aclaró que los movimientos sísmicos han presentado un aumento respecto al pasado 6 de mayo, los cuales se han alargado hasta este lunes.



La entidad detalló que esos movimientos están relacionados con las emisiones de ceniza que se han podido captar gracias al uso de cámaras térmicas para el monitoreo del cráter Arenas.



De igual manera, sigue el registro de sismicidad asociada al fracturamiento de roca dentro del volcán, la cual tuvo un comportamiento similar en cuanto a la cantidad de sismos registrados y en la magnitud de estos con respecto al 6 de mayo.



Así mismo, el SGC afirmó que las anomalías térmicas siguen persistiendo en el fondo del cráter, así como la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter hacia la atmosfera. La altura máxima de la columna de gases fue de 1,8 kilómetros de altura medidos desde la cima del Ruiz.



Reducción de zonas de alto riesgo



Las autoridades del departamento de Caldas, uno de los más cercanos al volcán, aprovecharon la visita del nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López Martínez, para solicitarle que se haga una reducción de cinco kilómetros de la zona considerada de mayor riesgo en inmediaciones de la montaña.



Esta solicitud se hizo teniendo en cuenta que muchos negocios de la zona delimitada por la entidad se encuentran en pérdida total; situación que ha ido persistiendo hasta ahora.



“Esos cinco kilómetros de diferencia son fundamentales para la economía del departamento. No es relajarnos, es seguir trabajando como lo estamos haciendo, con el objetivo de que los hoteles termales y otros restaurantes y espacios turísticos puedan tener mejor desempeño económico y agroindustrial, al igual que las familias del sector que dependen de ofrecer bienes y servicios de cara al turismo”, explicó Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas.



Esto también ha coincidido con las necesidades que han expresado algunos comerciantes de la zona, puesto que, en el caso de que se apruebe, muchas posibilidades económicas podrían recuperarse.



“Nosotros deseamos realmente es que nos dejen trabajar. La reducción del área de riesgo ayudaría a que casi el 90 por ciento de los comercios cerrados pudieran abrir y nosotros pudiéramos seguir trabajando”, dijo Sergio Salazar López, gerente general del Hotel Termales del Ruiz.



No obstante, el mandatario departamental aclaró que dicha solicitud no cambiaría la petición de desalojo para las familias que habitan la zona, o sea. 20 familias (de 40 censadas).



