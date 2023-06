El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que la actividad del volcán Nevado del Ruiz cambió de naranja a amarillo, lo que significa que ha retornado a un nivel de menor inestabilidad y que las probabilidades de una erupción de magnitud considerable han disminuido.



La entidad explicó que, tras 89 días en alerta naranja, la actividad del volcán ha presentado una baja paulatina en varios de los parámetros monitoreados en las últimas semanas.



Este resultado se basa en los resultados de la observación, análisis y evaluación integral de los parámetros de seguimiento que se realizan de manera permanente. Entre los cambios reportados se destacan:



- Un descenso paulatino en la sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca al interior de la estructura volcánica, la cual retornó a los niveles que se registraban antes del 24 de marzo, fecha en la que comenzó a incrementar considerablemente.



- Los niveles de energía de los sismos de fracturamiento de roca son menores a los registrados durante la última semana de marzo y las primeras semanas de abril.



- La localización de los eventos sísmicos alrededor del cráter es variable y dispersa. Además, estos no muestran ningún patrón en la profundidad, como se ha reportado en las últimas semanas.



- La sismicidad asociada al movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos registra variaciones en el número de sismos y en los niveles de energía liberada, pero no muestra cambios significativos que sugieran el movimiento de magma hacia niveles más superficiales.



- La deformación de la superficie volcánica es menor y no se evidencian procesos importantes de este tipo en el volcán.



- Las emisiones pulsátiles y continuas de ceniza han disminuido.



Volcán Nevado del Ruiz. John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Aunque se haya presentado este cambio en el nivel de clasificación de la actividad del Nevado del Ruiz, el SGC aclara que el volcán continúa siendo inestable.



Los expertos señalan que aún es posible que se registren algunos fenómenos como el aumento de la actividad sísmica, olores de gases volcánicos, emisiones de cenizas, ruidos, sismos sentidos, entre otros.



“Como lo hemos mencionado, el volcán puede desestabilizarse rápidamente, lo que conllevaría a retornar a nivel naranja o, incluso, a pasar a nivel rojo (que indicaría erupción), por lo que es necesario que la comunidad en general esté atenta a la evolución de la actividad volcánica”, indicó la entidad.



