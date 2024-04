Corte Suprema negó tutela para anular proceso en contra de Nicolás Petro Burgos

La Corte Suprema de Justicia negó, este miércoles 10 de abril, una tutela (recurso de amparo) en la que la defensa de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, pedía invalidar el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



El alto tribunal resolvió una impugnación contra una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que pedía la nulidad del caso por supuesta violación de derechos fundamentales.



La Corte afirmó que no existió esa violación a los derechos del hijo del presidente porque tuvo los espacios legales para interponer recursos contra la decisión del juez de rechazar esa nulidad.



Para el alto tribunal "no avista la violación de derechos fundamentales" alegada por la defensa de Petro Burgos al considerar que el proceso judicial se llevó a cabo con todas las garantías.



"En efecto, la Sala no avista la violación de derechos fundamentales que invoca el accionante, no solo porque la decisión censurada por vía de tutela viene suficientemente razonada y coincide en esencia con lo dicho en reiterada jurisprudencia por la Sala Penal de la Corte", señaló la Corte en un fallo de 25 páginas conocido este miércoles.



En su momento, el abogado de Petro Burgos, Ricardo Gaviria, dijo que todas las acciones legales emprendidas por la defensa estaban dentro del marco jurídico establecido y no buscaban dilatar el proceso de manera injustificada.



Sin embargo, la Corte Suprema ratificó la decisión de la instancia previa, manteniendo así el curso del juicio contra Petro Burgos.

Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Daysuris Vásquez. EFE

La Fiscalía tiene en sus manos el proceso contra Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



La prensa filtró el año pasado un interrogatorio de la Fiscalía en el que Petro Burgos supuestamente confesaba que a la campaña presidencial de su padre ingresaron dineros provenientes de un exnarcotraficante y un empresario polémico, de los cuales una buena parte fue utilizada por él mismo para asuntos personales.



Petro Burgos está en detención domiciliaria en su residencia de Barranquilla porque se le acusa de recibir dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca, para la campaña presidencial de su padre en 2022.



Entre las pruebas del ente investigador contra Petro Burgos está el testimonio de su exesposa Daysuris Vásquez, quien llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para declarar sobre el ingreso de los dineros a la campaña presidencial.

EFE