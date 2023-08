Los detalles de la imputación de cargos contra Nicolás Petro

Un juez colombiano imputó este martes los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, en una audiencia pública celebrada en Bogotá.

La imputación la hizo el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías, que además imputó a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, también detenida, los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.



(Sancionada ley de gratuidad de matrículas en universidades públicas).



Tanto Nicolás Petro Burgos como Vásquez no aceptaron los cargos presentados ante el juez por el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.



El hijo mayor del presidente fue detenido el sábado en Barranquilla como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía luego de que su exesposa revelara a la prensa que éste recibió dinero ilegal para la campaña de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino, pues lo utilizó para incrementar su patrimonio.

Nicolás Petro EFE

Patrimonio injustificado

El fiscal acusó a Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, de "adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad" a dinero ilícito en el marco del delito de lavado de activos, mientras que en el de enriquecimiento ilícito lo señaló por "obtener para sí o para otro" bienes y recursos de forma ilegal.



(Suspenden nuevamente proceso de licitación de pasaportes).



En cuanto a Vásquez, además del lavado de dinero se le imputó un cargo de violación de datos personales por la "invasión de la intimidad de Laura Ojeda", actual pareja de Petro Burgos, de quien obtuvo "información privilegiada" para saber desde cuando su ahora exesposo "empezó a entablar diálogo y relación" con ella.



"Si ustedes en forma libre, consciente, voluntaria sin apremio o presión deciden aceptar su responsabilidad podrán obtener una rebaja de pena de hasta el 50 %", explicó el fiscal. Para un acuerdo, según el fiscal, Petro tendría que reintegrar 1.053'911.056 pesos (unos 263.545 dólares) que no son producto de su labor como diputado y son un incremento patrimonial injustificado.



En cuanto a Vásquez, el fiscal aseguró que "seguirá colaborando con la justicia y va a informar de otras irregularidades", como de contratos ilícitos, otros bienes y dinero recibido ilegalmente y más irregularidades en la financiación de campañas políticas.



(Precio de la gasolina bordearía los $ 14.000 por galón).



Tras la formulación de cargos, el juez suspendió la audiencia, la cual fue retomada esta misma tarde para decidir si se les impone una medida de aseguramiento, que consiste en responder al proceso en detención, dada la pena mínima que conllevan estos delitos.



Nicolás Petro EFE

No obstante, al cierre de la audiencia, el hijo del jefe de Estado manifestó que colaborará con la justicia para la resolución del caso. "Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos que ayudarán a la justicia", dijo Petro, quien manifestó que lo hará "lo hace por su hijo y su pareja".



Dicha proposición fue aceptada por el fiscal, quien mencionó que las conductas si se cometieron, pero lo que los procesados tienen el deseo de revelar nuevas conductas, por lo que la seguridad de Petro y Vásquez debe ser reforzada.



Así las cosas, el juez suspendió hasta este 3 de agosto a las 2:00 p. m. la audiencia de medida de aseguramiento de los imputados. Para Petro, la medida será intramural, mientras que para Vásquez será no restrictiva de la libertad.

Contexto de los cargos

El fiscal cuestionó este martes los gastos e ingresos de Petro Burgos, ya que tuvo en los dos últimos años ganancias por 220 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio de hoy), pero gastó 1.600 millones de pesos (casi 399.000 dólares).



(Las reformas que sentaron las bases del crecimiento).



El acusado tiene un sueldo de "13 millones de pesos al mes (3.200 dólares al cambio de hoy)", pero para justificar sus gastos mensuales, el detenido tendría que ganar unos 200 millones de pesos (casi 50.000 dólares) al mes, según los cálculos presentados por el acusador.



En cuanto al dinero que Petro Burgos obtuvo en los últimos años de forma ilícita, el fiscal detalló que recibió sumas de hasta 600 millones de pesos (unos 150.000 dólares) de Alfonso 'Turco' Hilsaca, un empresario con nexos paramilitares, en su apartamento de Barranquilla, donde estaba presente Vásquez, que guardó el dinero en la caja fuerte del inmueble.



También fue acusado de recibir altas sumas de dinero de empresarios de la ciudad de Cúcuta, así como de aceptar una camioneta de un contratista de Villavicencio que "destinó para su esquema personal" y que aún conserva su exesposa, en palabras del fiscal.



EFE

*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA