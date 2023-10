Pregunta sobre el presidente tumbaría parte de proceso a hijo de Petro

La petición de la Fiscalía General de la Nación para compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, con destino al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Suprema de Justicia para que se adelanten investigaciones por posibles delitos ocurridos en la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, ha dejado al descubierto todo tipo de reacciones, incluidos varios argumentos jurídicos en torno al interrogatorio que se está adelantando a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado.



La primera reacción salió, precisamente, del presidente Petro, quien afirmó que el anuncio del ente judicial se basa "en un interrogatorio no legal (...) dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora".



Al mismo, el abogado del hijo mayor del primer mandatario, Diego Henao Vargas, le envió un derecho de petición a la Fiscalía, luego de que se filtrara la declaración hecha por su defendido en pasado 2 de agosto, en la cual hablaba sobre la financiación de la campaña presidencial de su padre.



No obstante, más allá de la filtración de las declaraciones y las consecuencias que podría tener en el proceso que se desarrolla en contra del exconcejal del departamento del Atlántico por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, está el hecho de que en el proceso se le haya cuestionado a Petro Burgos por su padre.



Penalistas consultados por EL TIEMPO dicen que esa parte del interrogatorio podría caerse porque el presiente en una persona que, por su cargo, tiene fuero constitucional.

De hecho, el penalista Iván Cancino respondió al mensaje publicado por el presidente Petro mediante la red social X.



"En lo del interrogatorio sobre Ud. , tiene toda la razón igual sobre la ilícita filtración. El fiscal del caso no podía indagar sobre el presidente y tampoco filtrar o permitir que se hiciera. En lo demás no. El medio puede y debe usar información de interés, eso es libertad de prensa. Y los demás temas ser objeto de indagación".



Por parte del panelista Francisco Bernate, este sostiene que nada de lo que la persona mencione en un proceso de colaboración puede ser utilizado en su contra, pero esta prohibición hace referencia a cuando entrega algún tipo de pruebas.



"Este interrogatorio por sí mismo no vale en el juicio. En el juicio lo que vale es la declaración que esta persona vaya a dar. Este testimonio que él rindió (Nicolás Petro Burgos), se utiliza eventualmente para confrontarlo", dijo Bernate,



Y agregó: "Esa parte donde se le pregunta respecto al presidente en este proceso no tiene mucha incidencia. Habrá una investigación en la Cámara de Representantes donde tampoco este testimonio tendrá en sí mismo un valor, pues en la Cámara tendrían que volverlo a oír. Insisto, este interrogatorio no es que tenga por sí mismo un valor".



El también panelista José Moreno aseguró que caso del interrogatorio, ni la Fiscalía, ni ningún fiscal, tiene las facultades para hacer una investigación en contra del presidente de la República dado su fuero constitucional.



"No hay razón para que se haga una pregunta en torno al presidente porque eso le compete a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Representantes, por ser una competencia constitucional de esta institución".



No en balde, el abogado coincidió con Bernate en que "la conversación" que sostuvo el hijo del presidente con la Fiscalía no tienen valor probatorio "toda vez que no fueron aprobadas por un juez y no fueron avaladas, lo que conlleva a que estas declaraciones no se deban tener en cuenta".



A la vez, el penalista Camilo Burbano dijo que el interrogatorio de Petro Burgos no puede ser utilizado ni en contra del mismo, ni en contra de nadie más, pies se dio en el marco de una negociación de un principio de oportunidad.



"La ley es muy clara en este aspecto. Cuando un principio de oportunidad se negocia y se da información, pero ese principio de oportunidad no llega a buen término, la información dada por el procesado no puede ser utilizada por las autoridades".



