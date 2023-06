‘Hace más de tres años trabajamos por la economía popular’

Archivo particular

Después de tres años y medio de gestión Nicolás Uribe, deja hoy la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Al presentar el balance de su gestión, destaca los logros y dice que el enfoque de apoyo a la economía popular que impulsa el actual Gobierno ya estaba en marcha con varios de los programas que se han construido para las microempresas, el grueso del tejido productivo de Bogotá y 59 municipios de cundinamarca.



¿La junta directiva le aceptó la renuncia?

​

Hace un mes había manifestado la importancia de tener un consenso para gestionar con la misma capacidad los desafíos que tenemos y eso se deriva en tener una apoyo de la Junta. En la medida en que no existe ese respaldo, porque se apoya una tarea o una candidatura distinta, en la práctica es muy complicado gestionar una organización que, como esta, tiene miembros y recursos públicos y privados, y que además debe responder a esos desafíos.



Por eso decidí dar un paso al costado y, de esa manera, facilitar que se llegue a un acuerdo sobre un nombre que genere el consenso en la junta.



¿Está lejos la elección de su sucesor?

​

Esa pregunta debe hacérsela a los miembros de la junta. Yo aspiro a que sea lo más rápido posible para garantizar que la entidad siga por un camino de construcción de soluciones para el sector empresarial.



¿Cuál es el balance?

​

Se lograron hacer varias cosas en este tiempo. Lo primero, es que esta entidad es distinta a la que había hace tres años y medio. Tiene una capacidad tecnológica interna que ha construido unos procesos y que se ha fortalecido desde adentro para servir mejor hacia afuera. Operamos desde la nube y tenemos cerca de 400 variables de comprensión del sector para prestarle más y mejores servicios, y ser más pertinentes. Las decisiones se toman basadas en datos y no en intuiciones o en percepciones de quienes está en los programas.



Es una entidad que está en la calle, atendiendo empresarios y microempresarios en Bogotá y en Cundinamarca. Duplicó su capacidad para estar en el territorio, lo que permite el acceso a los mismos servicios. Es una entidad que logró mezclar e impulsar una agenda de largo, mediano y corto plazo para el sector empresarial.



También se impulsaron las empresas de Beneficio de Interés Colectivo (BIC) y es esa idea de que ser exitoso en el mundo de las empresas no significa solo ser rico, sino también ser rico en aporte a la sociedad, a la sostenibilidad, a la equidad y los derechos humanos. La Cámara también se ha concentrado en la base de la pirámide para la prestación de los servicios y que tiene, por supuesto, un potencial de crecer. A esto se suma el proyecto del Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología.



¿Cuáles son las cifras representativas?

​

Entre otras, atendimos en tres años y medio cerca de 900.000 empresarios. Solamente durante la pandemia fueron 400.000 servicios digitales que prestamos en atención a esas necesidades que se presentaron. En los clústeres atendimos cerca de 14.000 empresas con nuestros programas sectoriales de acuerdo a los servicios.



Atendimos cerca de 800.000 servicios digitales de registro durante cada año y tuvimos una operación del 99,9% en nuestros sistemas, logramos llevar la Ventanilla Única Empresarial a 17 municipios adicionales de Cundinamarca y dejamos a Colombia en el más alto nivel de protagonismo internacional en la Federación Mundial de Cámaras de Comercio.



¿Eso sigue?

​

Mi designación como presidente de la Federación en representación de la Cámara llega a su fin porque es una dignidad en la que confluyen la representación cameral y la personal. Es, lamentablemente, un escenario que se pierde para Colombia pero la Cámara podrá participar en las actividades de la misma sin el protagonismo que da liderarla.



¿Queda algo en marcha sobre economía popular?

​

Tenemos la definición desde hace tres años y medio de trabajar en la base de la pirámide. Cerca del 40% de las empresas tienen ingresos anuales inferiores a los 10 salarios mínimos y a en ellas nos hemos concentrado. Lo que nosotros hemos hecho siempre es trabajar por la economía popular. El año pasado, por ejemplo, hicimos un trabajo con 1.200 tenderos y este año esperamos que sean 5.000. Tenemos programas para contribuir a la idea de este Gobierno de enfocar esfuerzos en los sectores más vulnerables y eso hace parte de las tareas de la Cámara.



¿Espera continuidad en las políticas?

​

Creo es que esta institución se ha construido en 145 años sobre la base del aporte de quienes han llegado a ella con sus posibilidades y sus capacidades, y debe persistir aquello que aporte valor y lo que pueda ser mejorado debe mejorar. Yo aspiro a que la mayoría de las cosas que hicimos y que tienen un sentido y un propósito de beneficio para el sector puedan quedarse y que por ejemplo el Distrito de Innovación Ciencia y Tecnología pueda seguir adelante.



