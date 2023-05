Petro borró trino en el que dijo que habían hallado a niños perdidos

Menos de 24 horas después de haber publicado un trino en el que aseguraba que los cuatro niños desaparecidos, tras accidente de avioneta en el sur del país, habían sido encontrados, el presidente Gustavo Petro borró su mensaje en Twitter.

En la tarde del martes 17 de mayo de 2023, el mandatario aseguró en la red social que "después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fueras Militares, hemos encontrado con vida a los niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país".

Y este miércoles 18 en la mañana, Petro eliminó su trino. Después, explicó las razones por las que lo hizo.

"He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", dijo.



Y agregó: "En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante".

En este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023

La eliminación de la publicación se da en medio de la falta de claridad sobre qué está pasando realmente con los menores.

Desde la Aeronáutica Civil aseguraron, el mismo día 17, que la información que estaba circulando sobre la posible aparición de los menores no era información. Además, fuentes de la Fuerza Pública consultadas por el diario EL TIEMPO dijeron que no sabían de dónde había salido la información que divulgó el jefe de Estado.

A esto se suma que Fátima Valencia, la abuela de los niños de 13, 9 y 4 años, además de la bebé de 11 meses, le dijo a EL TIEMPO que las autoridades no se han comunicado con ellos: "No sabemos muy bien, nos dicen que los niños fueron encontrados por un campesino y un paisano".

Y las familias de los menores, la Mucutuy Valencia y la Mendoza Hernández, emitieron un comunicado en el que manifestaron que se “rechaza la desinformación y el manejo mediático que se la ha dado a la búsqueda, hallazgo, rastros de nuestros familiares”.

La empresa a la que pertenecía la avioneta, Avianline Charters's, también dijo que no es confirmada la aparición de los menores.

Sin embargo, en línea con lo asegurado por Petro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) afirmó que recibió información sobre que los niños estarían con vida.

"Se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave. Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud", dijo el ICBF.

Lo que ocurrió

La avioneta tipo Cessna 206, de matrícula HK 2803, cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare, en el sur de Colombia, el pasado 1 de mayo, cuando desapareció. En ella iban 7 personas, 4 de ellas menores.



Ese día, los Servicios de Búsqueda y Salvamento (SAR) recibieron la última ubicación de la avioneta a, aproximadamente, 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, sobre el río Apaporis.



Durante dos semanas, las autoridades realizaron labores de búsqueda y encontraron el vehículo aéreo el lunes 15 de mayo, en zona rural del municipio de Solano, en el departamento de Caquetá.

Niños desaparecidos. Archivo particular

En él estaba el cuerpo de uno de los ocupantes, pero no se sabía qué había ocurrido con los otros seis.



Después, se informó el hallazgo, sin vida, de otros dos adultos que iban en la avioneta.

Y de los niños, por ahora, lo que se ha encontrado, confirmado, han sido un tetero, unas tijeras, unas moñas, los restos de frutas y de papeles y unas huellas.

