Pistas e hipótesis sobre rumbo de niños perdidos en el Guaviare

Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1 año, son los niños indígenas que tienen en vilo al país a raíz de su desconocido paradero en la selva del departamento del Guaviare, luego de que una avioneta que los transportaba se estrellara en esta región del país el pasado 1 de mayo.

La desaparición de los niños ha sido atendida por las Fuerzas Militares, las cuales han desarrollado labores de búsqueda de los menores de edad, pues se presume que siguen con vida a pesar del aparatoso accidente en el cual murieron tres personas.



El cuerpo de búsqueda aseguró que ha recorrido más de 1.250 kilómetros selva dentro para encontrar a los niños, en una misión llamada 'Operación Esperanza'.



A la fecha, las autoridades no solo han encontrado pistas que serían la prueba de que los niños continúen con vida, sino que han planteado varias hipótesis acerca de cuál sería su paradero. A continuación, le explicamos todo lo que se sabe y lo que se ha planteado frente a este caso.

Pistas

Con relación a la posibilidad de que estén vivos, varias pistas que, para las Fuerzas Militares, han sido las más importantes, han sido un tetero, unos pañales, tijeras, zapatos y huellas frescas; las cuales han ayudado al cuerpo de búsqueda a trazar la ruta por la cual los menores se hubiesen desplazado y que, según fuentes oficiales, estaría dirigido al noroccidente, con rumbo al río Apaporis.



"Sí, encontramos recientes huellas, con el trabajo de nuestras comunidades indígenas y nuestros comandos. Creemos que estamos muy cerca. Hay un caño El Arará, que desemboca en el río Ariari, hacia el norte; y hacia el suroccidente otros afluentes que desembocan en el río San Jorge. La probabilidad más alta es que fueran hacia el río San Jorge; allí no hay comunidades, es una zona totalmente virgen. Creemos que cambiaron de rumbo hacia el norte y al oriente y los indicios nos dicen que irían hacia el río Apaporis. Así se achica la búsqueda con nuestros 119 comandos y 72 indígenas", indicó Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.



A pesar de ello, no ha sido posible encontrar su ubicación exacta, a pesar de un reporte de los comandos especiales asegurando que habrían estado a escasos 100 metros de los niños.



Pruebas que indicarían que los niños seguirían con vida. Aeronáutica Civil

Hechos e hipótesis

Una de las teorías que se ha analizado por parte de las Fuerzas Militares es la posibilidad de que los niños se encuentren en compañía de otra persona. "Las posibilidades existen, pero las evidencias muestran lo contrario. La probabilidad es muy baja solo hemos encontrado huellas de los menores talla 35, sin zapatos y creemos es la huella de la niña de 13 años que va descalza", agregó Suárez, en diálogos con 'Colombia Hoy Radio'.



Frente a esto, también se maneja la posibilidad de que los niños se encuentren en manos de un grupo armado al margen de la ley; esto debido a que la zona en donde se estrelló a la avioneta se encontraba en cercanías del mismo lugar en donde se encontraba un campamento guerrillero que hizo parte de la organización disidente de alias 'Iván Mordisco'.



No obstante, el comandante encargado fue enfático diciendo que esta teoría es muy poco probable y que está seguro que los menores de edad siguen extraviados en el bosque.



Raptados por un duende



La familia de los niños ha sido una parte fundamental en las labores de búsqueda desde el momento en el que se unió a las fuerzas especiales encargadas de llevar a cabo esta operación.



No obstante, los familiares de los niños aseguran ser receptores de mensajes ancestrales que llegan desde las comunidades indígenas y plantea varios escenarios sobre la desaparición de los menores a causa de un secuestro perpetrado por un duende.



Esta teoría fue planteada por uno de los tíos de la familia, quién aseguró que la voz de un duende estaría despistando a los niños; asegurando que este les habría dicho que se deshicieran de los objetos que llevaban con ellos; los mismos que fueron encontrados por las FF. MM. durante las labores de búsqueda.



De igual manera, se dice que habrían quedado impedidos del sentido del oído y que, por influencia de este personaje, estarían sordos ante los mensajes de rescate de las autoridades.

Además, se encontró frutos silvestres propios de la zona que de ser consumidos pueden servir para aportar nutrientes y fuerza a los pequeños para sus desplazamientos. (2) pic.twitter.com/QBPb2eDp87 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 30, 2023

Mensajes de los chamanes



María Fátima Valencia es el nombre de la abuela de los niños, quien se encuentra en Villavicencio a la espera de cualquier noticia del paradero de sus nietos.

En el momento que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO logró conocer su testimonio, la mujer explicó que chamanes de la zona tendrían información confidencial sobre el verdadero paradero de los niños.



"Me dijeron que la noche del 24 de mayo o mañana 25 de mayo, me darían información sobre el paradero de los niños y que en dos días se haría el rescate", dijo Valencia. No obstante, hasta la fecha, esta información no ha llegado a la familia.



Intento de engaño



La mujer también contó que varias comunidades campesinas de la zona trataron de engañar a la familia diciendo que tenían a los niños sanos y salvos en un resguardo de la zona.



Sin embargo, cuando se entregaron las pruebas solicitadas para el rescate, se evidenció que los campesinos entregaron unas fotos que no correspondían a los niños extraviados.



"Me mostró unas fotos para demostrarme que habían encontrado a los niños, pero eran crespos, mis nietos no son así, yo tengo fotos de ellos", comentó la abuela de los menores.



La zona del misterio

Otra de las teorías apunta que la niña mayor ya no estaría liderando a sus hermanos, sino que "una fuerza del más allá" estaría "cargando" a los hermanos.



El abuelo de la familia aseguró que recibió información proveniente de unos "parientes" quienes afirmaron que esa zona tenía un misterio y que las huellas encontradas por las FF. MM. serían de algo que estaría guiando a los niños desaparecidos.



"Esa zona tiene misterio, es un misterio. Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región. Por eso estoy pidiendo que allá los indígenas de esa región, en la parte tradicional, si conocen un espíritu, si conocen el idioma, nos ayuden", explicó el abuelo.

Cuerpo de operaciones especiales del las Fuerzas Militares en compañía de miembros de comunidades indígenas. Fuerzas MiliTares

Información adicional

El comandante Sánchez precisó que el trabajo ha estado apoyado por todo el Gobierno Nacional y sus entidades: Bienestar Familiar, la Aeronáutica Civil, las FF. MM. y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como el apoyo de las comunidades indígenas, tiene su mayor fortaleza con la información de primera mano.



"Estamos articulados con células combinadas de búsqueda donde se unen los indígenas a nosotros y de esta manera multiplicar ojos, oídos, y hacer mayor presencia en la zona. Lo más importante es la información. Por eso la Línea #107, celular del Ejército Nacional, está habilitada para recibir información de la búsqueda de los niños y denunciar las acciones criminales en la zona", enfatizó Sánchez.



