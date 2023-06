Dos de los 4 niños perdidos cumplieron años mientras estaban perdidos

Dos de los cuatro niños hallados vivos cumplieron años en medio de la selva, indicó este 10 de junio el ministro colombiano de Defensa tras una vista al hospital de Bogotá donde se recuperan.



El ministro Iván Velásquez aseguró que los menores están "hidratándose, no pueden todavía ingerir alimentos, pero en general el estado de los niños es aceptable, de acuerdo a los informes médicos, están fuera de peligro".



Este sábado el ministro acompañaba al presidente Gustavo Petro y a su familia a visitar a Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien Noriel (5 años) y Cristin (1 año).



Los niños pertenecientes a la etnia uitoto fueron hallados vivos el viernes por rescatistas. Ellos caminaron solor or la selva desde el 1 de mayo cuando ocurrió el incidente de la avioneta Cessna 206 que los transportaba junto a su madre, el piloto y un líder indígena.



De los cuatro hermanos sobrevivientes, la pequeña Cristin cumplió su primer año y su hermano Tien Noriel, cinco años.



Para el ministro el 'milagro' ocurrió gracias a la valentía de la hermana mayor Lesly, resaltó: "Tenemos que reconocerle no solo su valor, sino su liderazgo. Fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado. Con sus cuidados, con el conocimiento de la selva".



Entretanto los menores aunque no presentan ninguna patología en especial, según las declaraciones del Gobierno, continuarán entre dos a tres semanas hospitalizados para continuar con el protocolo de nutrición y de apoyo sicológico.



Según Astrid Cáceres, directora del Insituto de bienestar familiar (ICBF), los niños hablan poco pero ya están comenzando a querer jugar, Cristin especialmente.



AFP