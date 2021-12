No descartan que ómicron ya circule en Colombia

Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, manifestó que dentro de un marco de hipótesis epidemiológico es probable que ómicron, la nueva variante de preocupación de covid-19, esté circulando en Colombia.

Este supuesto, en el contexto investigativo, de acuerdo con la directora del INS, se fundamenta en la dinámica viral que ha demostrado su fácil expansión en el mundo.

La variante fue detectada en Sudáfrica, pero muchos países han demostrado su presencia incluso antes de que fuera notificado por las autoridades sanitarias del país africano. Bajo esa premisa, es importante partir de la posibilidad de que ya circule también en el país para avanzar en las investigaciones.

De igual forma, y dado que los estudios en torno a ómicron aún no son concluyentes en términos de agresividad y de su inmunidad frente a las vacunas, el INS insiste en tomar las cosas con prudencia, en basar decisiones sobe argumentos científicos y por encima de todo reforzar las medidas conocidas para contener la circulación del virus e incrementar los niveles de vacunación.

“Es algo que debe asumirse y esa debe ser la hipótesis de trabajo. De la misma manera, como muchas personas llegaron a Brasil hace ochos días provenientes de distintos países de África, tienen ya confirmado un diagnóstico con ómicron, pues puede suceder los mismo en Colombia”, aseguró Ospina.

Es por esta razón, desde el INS se está haciendo la identificación por PCR a 160 viajeros recientes, verificando si son positivos para covid-19 e identificando el tipo de linaje. Hasta el momento, se han descartado 60, dijo la directora del INS.

Sobre cierres de aeropuertos para contener la expansión de las nuevas variantes, Ospina dijo que está demostrado que dichos cierres no son efectivos. Al respecto, manifestó que “el cierre total produce un gran impacto económico y la experiencia de Israel mostró que con esa medida se reduce en un 90% la importación, pero no de manera indefinida porque en algún momento hay que abrir el país. Las medidas más efectivas son asegurar el porte del carné de vacunación al ingreso y pedir PCR a las personas no vacunadas, ojalá a todas las personas pero sobretodo a esta población no vacunada”, explicó Ospina.

Frente a la efectividad de las vacunas, la directora del INS fue enfática al decir que no existe una vacuna que haya dejado de ser efectiva y tampoco existe ningún linaje que haya evadido totalmente la efectividad de las vacunas. “En este momento no existe la posibilidad de decir que ómicron pueda evadir la inmunidad, se presume que tiene esa potencialidad como en linajes anteriores”, concluyó.

Asimismo, la funcionaria recordó que por ahora se sabe que ómicron tiene al menos 50 mutaciones y que el país no se encuentra "indefenso frente al nuevo linaje", razón por la cual se deben intensificar las medidas de bioseguridad, así como el avance de la vacunación.

SOBRE QUÉ VA A PASAR CON DELTA Y ÓMICRON

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en solo tres meses delta se convirtió en la variante del virus Sars-CoV-2 de mayor frecuencia en Colombia, luego de que el 24 de julio el país identificara el primer caso y continuara identificándola por vigilancia genómica.

Se cree que ómicron puede presentar un rápido aumento de casos con posibilidad de desplazar a la variante delta mucho más rápido, debido a su mayor transmisibilidad y mayor capacidad de infectar a personas ya inmunizadas, características otorgadas por la Organización Mundial de la Salud.

Además, el contexto en el que se identifica la variante en el continente africano muestra bajos niveles de vacunación en poblaciones vulnerables. No obstante, en otros países con índices mayores de vacunación aún se desconoce cómo se propagará esta nueva variante.

Finalmente, desde el Instituto Nacional de Salud hacen un llamado a la calma y la prudencia en el sentido de mantener las medidas que han demostrado ser efectivas para contrarrestar el virus como el uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, evitar aglomeraciones e iniciar o completar los esquemas de inmunización.

