‘No es posible que Creg esté conformada por comisionados encargados’

Este jueves, en el XV Congreso de Anual de Energía de Acolgen, expertos del sector hablaron sobre la independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y su importancia para tomar decisiones para el país.

En el panel "Sin seguridad energética no hay transición energética", Mauricio Cárdenas, profesor de la Universidad de Columbia, exministro de Hacienda y de Minas y Energía, expresó que "no es posible que esté la Creg conformada por comisionados encargados".



Apuntó que este es un problema institucional que le resta independencia a los funcionarios para tomar las decisiones de largo plazo que se requieren tomar.



Cabe recordar que hace un mes se nombraron en esta calidad a cuatro comisionados, que entraron después de que se acabara el tiempo de Jorge Valencia, Luis Julián Zuluaga, y la suspención de Sara Vélez y Andrés Barreto.

Estos nuevos comisionados, bajo esta figura, son Ángela Sarmiento, actual jefe de la oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía; Manuel Peña, funcionario de la Upme; Adriana Jiménez, ex asesora de la Creg, y Juan Carlos Bedoya, quien trabajó en XM, operador del mercado eléctrico.



Durante el panel, otros expertos opinaron con relación a los nombramientos en encargo de estos funcionarios. Por ejemplo, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, apuntó que dentro de las características para nombrarlos se requiere darles independencia y además que sean realmente conocedores en la materia.



"Esto va más allá de tener una hoja de vibra bonita", aseveró.

Así mismo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó por su parte que si bien se han idetificado temas a solucionar como el indexador, estas son discusiones que se pueden dar dentro de la institcuionalidad.



"Colombia es un ejemplo a nivel regional en la regulación del sector eléctrico. No marchitemos a la Creg, no asumamos sus funciones, mantengamos los canales institucionales", dijo.



Arce finalizó apuntando que tampoc se debe intervenir esta entidad, "no tiene ningún sentido echar pasos para atrás en materia de institucionalidad", puntualizó.



