No vacunados tienen hasta 9 veces más riesgo de morir, según Minsalud

En Colombia, las personas que no se han vacunado tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por covid-19, de acuerdo con la última actualización del estudio que realiza el Ministerio de Salud sobre la efectividad de las vacunas, llamado ‘Cohorte Esperanza’.



La investigación, realizada entre el 28 de noviembre de 2021 y el 8 de enero de 2022, arrojó que el riesgo de hospitalización y de muerte también se incrementa de acuerdo con la edad. Sin embargo, las probabilidad de morir también aumentar a partir de los 30 años para quienes no están vacunados.



“En Colombia, aquellas personas no vacunadas de 60 a 69 años, durante el mes de diciembre tuvieron cinco veces más riesgo de muerte que las personas vacunadas con esquema completo, del mismo grupo de edad”, aseguró Julián Fernández, director de epidemiología del Ministerio de Salud, para el diario El Tiempo.



El estudio, en el que participaron 22.165.609 personas, también mostró que para los mayores de 80 años la probabilidad de enfermar gravemente y morir a causa del virus son más altas. No obstante, el riesgo disminuye en las personas que fueron vacunadas.



Ahora bien, los riesgos de fallecer varían por otros elementos: el momento del pico y los cambios en la vacunación. Es decir, si hay o no dosis de refuerzo.



“Esta evidencia de la vida real, ahora durante esta oleada de ómicron, ratifica que es posible reducir significativamente el riesgo de hospitalizarse o morir a través de la vacunación con esquema completo y mucho más con los refuerzos, cuando corresponda”, concluyó Fernández





VARIANTE ÓMICRON



La investigación también arrojó información relevante sobre la nueva cepa. De acuerdo con la cartera de salud, la mortalidad y hospitalización con esta variante es mucho más baja que con las anteriores pero el volumen de contagios es más alto.



Esta disminución en la severidad responde a que el virus ya no es tan invasivo a nivel pulmonar y a la vacunación.



Fernández asegura que es necesario tener las dosis de refuerzo para poder evitar una complicación de salud en caso de contraer el virus. Como lo ha explicado la Organización Mundial de la Salud, la efectividad de los biológicos se va reduciendo con el tiempo. Eso ha llevado a que en varios países se estén aplicando terceras y hasta cuartas dosis.



“La propagación de ómicron es muy rápida, pero dado el comportamiento asincrónico en el país, tenemos un tiempo de oportunidad a nuestro favor para que las personas que no han comenzado o terminado su esquema lo hagan lo más pronto posible, y accedan a la dosis de refuerzo cuando se haya cumplido el tiempo", puntualizó el experto.



