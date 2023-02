El papel de la Nueva EPS con la reforma a la salud: ¿tiene recursos?

La reforma a la salud ha dejado varios detalles que no han podido ser comprendidos fácilmente en el país y uno de ellos es el papel de la nueva EPS que entrará a regular todo el sistema de salud a nivel nacional.

Las preguntas acerca de este nuevo modelo han revelado una realidad: el contraste con el sistema de salud vigente creado por la ley 100 a comparación del nuevo paradigma que plantea el presidente Gustavo Petro tiene numerosos puntos encontrados: la infraestructura, la cobertura, la capacidad de atención, el futuro de los beneficiarios y contribuyentes de las diferentes empresas promotoras de salud y, sobre todo, el conducto regular al momento de pedir una cita médica.



Estos cambios se ven explicados en el documento de la Reforma a la salud, el cual está compuesto por 152 artículos y 18 capítulos, en los cuales se detalla, de forma muy clara y escueta, todas las transformaciones y panoramas de dicha propuesta.



El papel de la nueva EPS



Las EPS que se encuentran vigentes en la actualidad van a tener un traslado de sus funciones, es decir, pasarán de ser entidades promotoras de salud a ser entidades prestadoras de servicios de salud.



Sus funciones, tal como lo explicó el exministro de salud Augusto Galán a Portafolio, pasarían a manos de múltiples entidades, como los Centros de Atención Primaria (CAP), los fondos de salud regionales y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), pero que, a pesar de ello, no fueron claras en la redacción de la propuesta.



“Si esta ley es aprobada como ley de la República, la transición descrita en el articulado deja demasiados vacíos. Lo que está planteado allí lo está como una medida transitoria| mientras toda la población pasa al Estado. Entonces, las EPS, conforme como las tenemos hoy, en teoría, subsistirían durante un tiempo, durante el cual mientras va desapareciendo una EPS, esa población afiliada pasaría a la nueva EPS, y esa nueva EPS le estaría entregando la población al Estado”.



En resumen, todo este marco le quita la responsabilidad total a las EPS y las funciones pasarían a ser de un conglomerado estatal de forma escalonada: desde lo local, hasta la nacional.



Uno de los puntos claves de la reforma es la segmentación y la asignación de las funciones de las EPS vigentes a estancias gubernamentales. Prensa David Racero

¿Es lo más confuso de la reforma?

Desde un inicio, el presidente Petro tuvo como una de las banderas de su campaña al ejecutivo la eliminación de las EPS tal cual como son conocidas para que los colombianos pasaran a un sistema de salud único y controlado por el Estado.



Este fue uno de los puntos más controversiales, incluso después de que Petro asumiera la presidencia, pues existió la confusión sobre qué iba a pasar con las personas que estaban afiliadas en las entidades de salud en todos sus regímenes, además de como sería el servició de atención al paciente.



Un ejemplo es el de las quejas, pues esta nueva reforma, según el profesor de la Universidad del Rosario Paul Rodríguez Lesmes, no es clara sobre una instancia a la cual acudir al momento de manifestar inconformidades frente al servicio.



“Yo antes podía ir a la EPS, ponerle una tutela y decirle ‘usted es la culpable’. En este nuevo embrollo de actores que se está presentando, dentro del cual entrarían las EPS de alguna forma, no sabemos a quién reclamarle, es decir, no sabemos quién es esa persona que está liderando y quien es la responsable de ordenar el gasto, y eso nos va a plantear un montón de dificultades”.



Además, Rodríguez también agregó que uno de los escenarios en los cuales se puede presentar esta incertidumbre es la conformidad del paciente con el modelo propuesto en la reforma.



“Hoy en día me puedo afiliar a una EPS y si no me gusta, me puedo mover a otra. En este nuevo sistema. Este nuevo sistema en el cual entran estos centros de atención primaria, solo voy a tener ese punto de contacto y si me va mal, no puedo hacer nada al respecto y no se bien con quien quejarme”.



El talento humano es uno de los puntos que la reforma busca fortalecer. Milton Diaz / EL TIEMPO

Recursos

Dentro de los sistemas de salud, es común tener en cuenta distintos aspectos como el capital humano, la cobertura y, por supuesto, el presupuesto que es requerido para poder cumplir con sus funciones a cabalidad.



Es por ello que, según lo planteado en la reforma, las condiciones laborales de los médicos colombianos tiene que ser mejoradas para darle un valor añadido al servicio prestado.



“En el tema de talento humano, el punto está muy centrado esencialmente en defender las condiciones salariales del talento humano, pues es un recurso invaluable, pues es el más importante del sistema de salud; y nos parece que se está quedando corto en el planteamiento, porque necesitamos mejorar en los perfiles de información, necesitamos una política nacional de talento humano en salud que comprenda aspectos de perfiles de formación y de pertinencia en la formación, aspectos de una adecuada redistribución del talento humano en el territorio y, por supuesto, aspectos de unas condiciones laborales dignas para el talento humano”, sostuvo Galán.



Por su parte, Rodriguez mencionó que los recursos monopolizados por parte del Gobierno también tienen unos retos muy importantes es el gasto que el Gobierno puede permitirse para este nuevo modelo, en comparación al que se encuentra vigente.



“Colombia, en este momento, logra comprar servicios de salud de países del primer mundo, siendo un país que no es del primer mundo. Ese es el diagnóstico que uno podría dar en términos del uso de los recursos del país. Nuestro plan de beneficios de salud es increíblemente generoso. Es una lista abierta a todo lo que no está en una lista excluida, que es bastante -comentó- ¿Qué ocurre si no alcanza el dinero y si estas listas de espera son bastante grandes? Pues, sencillamente, nos toca pagar de nuestro bolsillo, y eso no es nada raro en la región. Ese logro que tenemos en el país es lo que estaría en juego”.



Infraestructura

El documento de la reforma, según el exministro, no fue lo suficientemente clara y profunda con respecto al mencionado ‘Plan Maestro’ que desarrollaría el ámbito de infraestructura en este nuevo modelo.



“La reforma plantea un plan maestro que no sabemos cuánto va a costar, ni cómo se va a desarrollar. Simplemente hay un enunciado, pero no hay claridad de lo que significa ese plan maestro de infraestructura. Hay mucha generalidad en ese tema”, mencionó Galán.



