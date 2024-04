¿Nueva EPS y Sanitas serán liquidadas? Supersalud responde

Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud, explicó las razones por las que se decidió intervenir las EPS Sanitas y Nueva.



Según explicó, las razones fueron las fallas que estas empresas estaban teniendo en indicadores claves para la prestación de servicio de salud, como el número de quejas y las reservas técnicas que por ley deben tener.



Y todo esto se vivió en medio del hundimiento, este miércoles, de la reforma a la salud.



Con respecto a las EPS, Leal aseguró que se tomó la decisión de realizar una intervención forzosa administrativa para administrar: "Esto no significa que se vaya a despedir a algún trabajador".



"Lo que se hizo fue separar del cargo al representante legal, la junta directiva y la junta de accionistas de cada una de las EPS. Eso sí, no se despedirá a nadie, no se van a liquidar las entidades y no se vulnerará o afectará la prestación de servicios", explicó.



Y agregó que los afiliados no estaban viendo una adecuada prestación de servicios y que las deudas de las EPS estaban aumentando: "Por ejemplo, Sanitas pasó de una deuda de medio billón de pesos, a mitad de 2023, a una de 2 billones de pesos a finales del mismo año", agregó.



Insistió en que las intervenciones son de carácter preventivo, para evitar liquidación: "Es para fortalecer las EPS, para garantizar la prestación de la salud. Es importante que este mensaje quede claro para todos los usuarios del sistema".



Manifestó que para trabajar en esas intervenciones se creará una junta asesora para cada interventor. Dichas juntas estarán conformadas por los cinco principales acreedores de las EPS, lo que "permitirá que haya una comunicación más directa entre quienes tienen el recurso y quienes prestan los servicios de salud".



Finalmente, sobre posibles nuevas intervenciones afirmó que "en la medida en que la Supersalud conoce cada situación, tiene la discrecionalidad de tomar medidas necesarias para proteger la salud".

