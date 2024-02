Minsalud arremetió contra el GEA: 'Todos los días suben sus utilidades'

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, se ha vuelto célebre en los últimas semanas por sus comentarios sobre diversos temas, como las vacunas del Covid, el futuro de la reforma a la salud y hasta los recursos que deberían destinarse para la salud, frente a los cuales hasta sus propios compañeros de gabinete han pedido “dejar que divague”.

Sus posiciones radicales en algunos temas y la ofensiva que adelanta contra las EPS, en medio de su trabajo por sacar adelante la reforma a la salud, han llevado a que muchos analistas se pregunten si está dando un manejo técnico o político al ministerio que preside, resaltando que no puede pasar por alto que juega con tema muy delicado.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

Pues bien, recientemente Jaramillo Martínez se hizo famoso por otro de sus ataques, esta vez en contra del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), al cual acusó de hacerse rico, mientras que los niveles de desigualdad social en Colombia siguen creciendo.

Durante la participación del ministro Jaramillo en la jornada de socialización de la reforma a la salud realizada el pasado viernes -23 de febrero- en la Universidad de Antioquia, sostuvo que “mientras los bancos nos muestran las utilidades y el grupo GEA todos los días aumenta sus utilidades, la gente padece hambre en este territorio”.

“La lucha de nosotros no es de hoy, la lucha de nosotros es por la posibilidad de la igualdad y la justicia social en nuestro país y la vamos a continuar. Para eso eligieron al Presidente (Gustavo Petro) y para eso el presidente nos eligió a nosotros, para buscar la posibilidad de un cambio y de una transformación”, agregó.

El ministro @GA_Jaramillo, indicó: «La @UdeA ha sido la promotora de la salud pública en el país, si hubieran escuchado y seguido las guías entregadas desde esta facultad de medicina, este país sería diferente, porque desde aquí se ha pregonado, la promoción, prevención y… pic.twitter.com/O8mtnXy51v — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) February 23, 2024

Guillermo Alfonso Jaramillo extendió sus críticas mucho más allá y dijo que a la “burguesía” no les gustan “los sindicatos, no le gustan los pobres, no les gusta la gente del común. Los privilegiados dicen que yo peleo por todo y grito a todo el mundo (...) cuando trato de hacer algo, me dicen que me estoy gastando la plata donde no se debe”.

En sus declaraciones, este funcionario también elogió a la Universidad de Antioquia por ser promotor de la salud pública en el país, pero les envió una pulla, tras advertir que “si hubieran escuchado y seguido las guías entregadas desde esta facultad de medicina, este país sería diferente, porque desde aquí se ha pregonado, la promoción, prevención y atención primaria”.

El informe señala que con una tasa relativamente baja de vacunación, el país puede experimentar un alto número de muertes. Archivo particular

Estas palabras del Ministro de Salud han sido criticadas por varios analistas, quienes, al igual que en ocasiones anteriores, le han criticado el hecho de que olvide el carácter técnico de su trabajo y centre su discurso en las líneas políticas, restándole credibilidad al debate que se quiere generar respecto a la reforma.

No hay que olvidar que para el próximo jueves 29 de febrero fue citado a moción de censura el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La citación fue promovida desde la Cámara de Representantes y busca que el jefe de la cartera responda en un juicio político por el desabastecimiento de medicamentos, la "persecución a las aseguradoras", retrasos en los giros mensuales de recursos a las EPS y la crisis financiera del sistema de salud.

Se busca que esos recursos lleguen directamente a las IPS y no pasen por las EPS, así se busca apoyar a los hospitales públicos. Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Esta no es la primera moción de censura contra un ministro del presidente Petro en la Cámara de Representantes. En noviembre del 2022 la corporación adelantó un debate contra la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.