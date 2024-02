Obras y confianza, las salidas para acelerar la ejecución presupuestal

El 2024 será un año que traerá, conforme avancen las semanas, nuevas pruebas para la economía nacional, puesto que actualmente el país se encuentra en un escenario que, según los expertos, exigirá decisiones clave por parte de las autoridades y un poco más de confianza desde el sector privado, ya que de lo contrario se podría intensificar la desaceleración económica.



Un PIB que actualmente se encuentra en terreno negativo, aunque se espera que se recupere en los datos que faltan para el 2023, es el dato que mantiene la expectativa entre los inversionistas, ya que advierte la necesidad de recursos para mover los motores productivos. Sin embargo, esto no pasa como se esperaba.



Prueba de esto se aprecia en los datos del Comité Autónomo de Regla Fiscal y las cuentas del Ministerio de Hacienda, que sostiene que si bien el Presupuesto General de la Nación se comprometió en más del 95%, al revisar los dineros que realmente entraron a la economía, es decir, que se pagaron; este dato no llega al 88% en los balances.



“En términos de obligaciones, estas alcanzan $370,7 billones (87,6% del total de apropiaciones). El rubro con mayor porcentaje de obligaciones es Servicio de la deuda (95,7%), seguido de funcionamiento (90,4%) y la inversión ha obligado el 71,3 % de las apropiaciones”, explicó el Carf recientemente.



Teniendo en cuenta este panorama, Portafolio consultó a varios analistas sobre los frentes y puntos clave para acelerar la ejecución del Presupuesto este año, con el fin de evitar que se repita el mal paso que se observó durante el 2023 y por el contrario, se ejecuten acciones importantes contra la desaceleración que ya está golpeando varios sectores.



Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, dijo que se debe empezar por tener presente que el país atraviesa por un contexto de cuidadosa planeación en el que hay que revisar los sectores que mantienen sus indicadores en rojo y que, por ejemplo son clave en aspectos como la generación de empleo formal.



“Hay cosas que ya están, que no hay que inventarse, uno no tiene a veces que inventarse el agua tibia, y lo cierto es que hay ciertos sectores, pongo un ejemplo muy obvio, la construcción, no solamente la de vivienda, la de infraestructura. Hay una cantidad de cosas que sabemos que ese es un sector que es vital, que lo que pueda hacer el gobierno para darle una mano a ese sector que empiece a levantar cabeza, eso no va a ser en uno o dos meses, es un proceso que toma bastante tiempo”, dijo este analista.



Teniendo en cuenta esto y el reporte del Dane sobre PIB que está vigente, sectores como Maquinaria y Equipo (-15,8%); Otros edificios y estructuras (-13%); Vivienda (-3,2%) y Productos de propiedad intelectual (-2,3%); son los de mayor urgencia frente a medidas que se puedan ejecutar en materia de inversión.



Otro analista que habló con este medio fue Juana Tellez, del BBVA Research, quien sostuvo que no hay que pasar por alto que este año arrancó con movimientos clave en materia de inflación, geopolítica, fenómeno del Niño, dolorosos incendios, cambio de perspectiva de riesgo soberano y propuestas de reforma tributaria, entre otros.



“Las cuentas fiscales estarán apretadas generando alertas sobre la capacidad de recaudo y/o reducción del gasto y el cumplimiento de la regla fiscal, y nos mantendrá vigilantes sobre el dictamen de las agencias de riesgo”, dijo Téllez, quien agregó que pase lo que pase, hay que invertir.



