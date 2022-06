Nuevo Minhacienda, el nombre clave para apaciguar al mercado

El Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego, cuenta con 46 días para hacer un empalme antes de llegar a la Casa de Nariño este 7 de agosto, y la situación económica del país, y quien comandará la cartera de Hacienda y Crédito Público, es uno de los primeros temas que pareciera tener más urgencia en esa discusión.



(Esta es la economía que recibirá Gustavo Petro en la Casa de Nariño).

Con una propuesta de cambio en el modelo económico y productivo de Colombia, el andamiaje que tendrá que montar el titular de la cartera económica resulta clave, y por ello dicha designación ha cobrado una relevancia importante, y ya hay un sonajero con varios nombres para ocupar el cargo, como lo son el excodirector del Banco de la República y exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también suena otro extitular de la cartera, como Rudolf Hommes, o el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.



(Sostener el crecimiento del PIB, el desafío del nuevo gobierno).



En la baraja también figuran la economista Cecilia López, o la excodirectora del Emisor, Carolina Soto. Y también se ha hablado de algunos de los asesores económicos de Petro, como son los economistas Ricardo Bonilla, Luis Fernando Medina y Diego Guevara.



El propio Bonilla, aseguró a Portafolio que “muchos se preguntan quién le daría calma a el mercado internacional, es por eso que hay tanta presión para que el presidente electo elija desde ya al ministro de Hacienda. Hay que entender que hay que esperar, el presidente electo tiene pocas horas de haber sido elegido aún, pero ya le están pidiendo tomar decisiones que debe tomar el 7 de agosto”.



Bonilla, no confirmó, pero tampoco descartó, que esté en la baraja de candidatos. “Soy muy cercano al presidente porque fui su secretario de Hacienda, lo he acompañado en muchas cosas desde entonces, pero eso no significa que yo vaya a serlo. De hecho en campaña se lo propuso a José Antonio Ocampo”, dijo.



DESIGNACIÓN CLAVE



Para varios analistas, efectivamente, la premura en conocer el nombre del nuevo ministro, o ministra, de Hacienda tiene que ver con aplacar la incertidumbre en el mercado.



“La selección de la posición en el Ministerio de Hacienda es clave para cualquier gobierno en la medida en que se definirá que reformas se pueden llegar a adelantar hacia futuro”, dijo al respecto Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú Colombia.



Monzón destacó que, particularmente Petro “ha mencionado temas claves en el frente tributario y el pensional que deberían estar liderados por el Ministerio de Hacienda, por lo cual veremos si se cumpliría a cabalidad lo propuesto a lo largo de la campaña, o hasta qué grado pueden irse matizando las propuestas”, sostuvo Monzón, quien recalcó que “el nuevo ministro de Hacienda sería el garante de mantener la institucionalidad en cuanto a la regla fiscal”.



Y para la economista, algunos nombres que desde la misma campaña han sido mencionados componen “una lista experimentada de economistas, pero con diferentes corrientes que será determinante para los próximos cuatro años”.



El exviceministro de Hacienda y actual estratega jefe para Latinoamérica de XP Investments, Andrés Pardo Amezquita, aseguró por su parte que “los primeros movimientos de tipo económico que ha tenido la elección de Gustavo Petro se vieron en los mercados financieros”, pues este es uno de los impactos rápidos, que según el economista, refleja esa incertidumbre de los agentes.



“Algo importante que debe hacer este gobierno rápidamente es dar una tranquilidad de que las cosas se harán de forma correcta o gradual, y por esa razón el nombramiento del Ministro de Hacienda es importante en este momento”, indicó.



Pardo dijo también que los nombres que se han barajado un poco recientemente en alguna medida salieron de boca de Petro, y también de las adhesiones o apoyos, lo que empieza a dar luces al mercado. “No hay claridad, pero si se dan luces, eso pudo haber contribuido a que el movimiento no fuera tan negativo”.



Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia, recalcó también que la importancia de esa designación “no es algo que únicamente corresponda a Colombia, sino que cada vez que ha habido elecciones en América Latina, y sobre todo cada vez que dan un giro a la izquierda, el Minhacienda termina siendo una figura clave del gabinete, ya que termina siendo el encargado de poder aterrizar muchas de esas aspiraciones con que llega el gobierno entrante en medio de una cantidad de restricciones en materia presupuestal”.



Según Espinosa, esto es importante, porque el ministro debe, entre otras cosas, “mantener una disciplina que es la que le da en última la tranquilidad a los mercados financieros y a los inversionistas”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO