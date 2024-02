Duros cuestionamientos del exministro Juan Camilo Restrepo por líos en el Presupuesto

Todo un revuelo se está generando en el país luego de las revelaciones hechas por Portafolio sobre los 108 proyectos y programas de cuatro entidades del Gobierno que no tienen segura la plata de este año, puesto que no aparecen en el Presupuesto General de la Nación, pese a que deberían estar según ordena la ley.

Entre las obras que fueron sacadas del Decreto de Liquidación Presupuestal para el 2024, aparecen el Metro de Bogotá, el Metro ligero de Medellín, Regiotram, las troncales de Transmilenio a Soacha, Calle 13 y Américas, además de 20 vías 4G y los recursos para el mejoramiento y manutención de al menos 11 universidades públicas.

Metro de Bogotá y 20 vías 4G, entre las obras con recursos en vilo del Presupuesto 2024

Esto quiere decir que en este momento no hay una obligación específica por parte del Ministerio de Hacienda, para que se puedan cancelar, por ejemplo, los $776.000 millones que deberían darse a la Primera Línea del Metro de la capital del país o los $351.000 millones del Regiotram en Cundinamarca.

Juan Camilo Restrepo*

Esta situación ha llegado a tal punto que desde el Congreso se están pidiendo explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre estos líos presupuestales y la forma en la que serán subsanados para evitar irregularidades con la entrega de los recursos que le competen a las regiones por este concepto.

Por medio de una carta de once puntos, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, le solicitó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que le responda al Congreso de la República varios cuestionamientos sobre las fallas en el Presupuesto 2024, que tiene en vilo la ejecución de varios proyectos.

Jaime y Gabriel Gilinski hacen oficial su salida de la junta directiva de Grupo Sura

La solicitud de la Congresista se hace horas después de que Portafolio revelara este viernes, que los líos en el PGN para 2024 no sólo se traducen en los $13 billones que no tienen una destinación específica de uso para los próximos 12 meses, sino que tienen en vilo más de 100 obras y proyectos de inversión del Gobierno Nacional en cuatro entidades, cuyos recursos no están especificados dentro de las cuentas del Estado.

El reclamo de un exministro

Si bien en las redes sociales se han dado diversos debates y pronunciamientos sobre este tema, una de las que más llama la atención es la del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien sostuvo que los más preocupados con todo lo que está pasando deben ser los mandatarios regionales, especialmente de Bogotá y Medellín.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el presupesto para 2024 Minhacienda / iStock

“Ahora qué va a decir el Alcalde de Bogotá cuando se informe que el metro de la ciudad quedó sin recursos específicos en el presupuesto del 2024 (...) Qué dirán los antioqueños cuando se notifique que el Túnel del Toyo o la Segunda Línea del metro de Medellín quedan también desfinanciadas”, cuestionó Restrepo.

Producción de aceite de palma arrancó el 2024 con 155.000 toneladas

Este experto en derecho presupuestal sostuvo que estos líos también se traducirá en afectaciones a la “ingeniería nacional” y a los gobernadores; puesto que 20 vías estratégicas, “que estaban priorizadas y cobijadas con vigencias futuras, quedaron también en el aire”.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

“Todo esto porque desde la Presidencia y de manera ilegal, irregular, concentraron todos estos recursos en partidas globales por $13 billones, para que desde la Presidencia de Colombia se entreguen a los amigos políticos y se nieguen a los que no lo son”, agregó el exministro Restrepo.

Así las cosas, Juan Camilo Restrepo dijo que esto no se puede permitir, ya que el Presupuesto Nacional está siendo “utilizado irregularmente para golpear a quienes no cuentan con las simpatías políticas de la Casa de Nariño” y reiteró su llamado a la Contraloría para que investigue el caso a fondo y tome cartas en el asunto.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

PORTAFOLIO