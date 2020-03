Ocho días de medidas sociales y económicas contra la crisis

En los primeros días de aislamiento obligatorio (cuarentena) ordenado por el gobierno del presidente Iván Duque para tratar de controlar la expansión del coronavirus, se han adoptado un conjunto de medidas económicas y sociales, inicialmente para enfrentar la caída de los ingresos de la población más vulnerable.



Incluso, este viernes, el Gobierno Nacional dio a conocer un decreto en el que dispone medidas como el retiro de cesantías, aviso sobre disfrute de vacaciones, entre otros, como parte de la emergencia social y económica que hay en el país.



(Cesantías se podrán retirar de manera extraordinaria por el Covid-19).

Con el inicio de la medida de aislamiento, el miércoles a las cero horas, una de las primeras medidas fue el anunció de la entrega de un ingreso solidario para 3 millones de familias pobres. A cada una le serán asignados $160.000.

El lunes se canceló el arribo de vuelos internacionales, se suspendieron las rutas domésticas (a excepción de las de carga y las de servicios humanitarios).



Los gremios del transporte de carga por carretera y empresarios de varios sectores dijeron que asegurarán el abastecimiento de alimentos y el Gobierno eximió a los camioneros del cobro de peajes.



El Ministerio de Agricultura aseguró que la cadena de abastecimiento seguirá funcionando para garantizar la seguridad alimentaria del país, lo cual significa que los campesinos podrán acceder a insumos y, también, desplazarse a los centros de producción.



Inicialmente, ante la adopción de la medida, hubo compras masivas en los supermercados que impulsaron los precios, pero a lo largo de la semana la situación se normalizó.



También se restringió la exportación de 24 productos entre los que están el alcohol, el jabón, los guantes quirúrgicos, desinfectantes, geles antibacteriales, equipos médicos, guantes y equipos como monitores y ventiladores mecánicos.



Se establecieron 34 excepciones para permitir que los ciudadanos circulen por la calles, entre ellos personal de servicios de salud, distribución de comida, medicinas, asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, entre otros.



El Banco de la República también adoptó varias medidas para inyectar liquidez a la economía y así facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros y los recursos que el gobierno pondrá a disposición de los más pobres.



Bancos y entidades financieras aseguraron la prestación del servicio en las sucursales dispuestas y en horarios flexibles, y ofrecieron planes de alivio a sus clientes consistentes en prórrogas en los pagos de cuotas de crédito o menores tasas de interés para las compras de comida, medicinas o servicios hospitalarios.



El Ministerio de Trabajo dijo que no ha aprobado despidos colectivos o la suspensión de contratos y que los contratistas del Estado no serán desvinculados.



Además, anunció que en caso de la cancelación del contrato, como consecuencia de la crisis, se activará la medida de protección al cesante lo que les da pie a las cajas de compensación para cubrir hasta con dos salarios mínimos, así como con los parafiscales.



Un tema del que inicialmente se habló, en el caso de Bogotá, era la posibilidad de no cobrar los servicios públicos por dos meses y luego se dijo que a los estratos 1 y 2, pero en esto no hay una definición.



Colpensiones entregará las mesadas pensionales directamente en el domicilio, para evitar que las personas mayores de 70 años acudan a los bancos.



Se suspenderá el pago de parafiscales durante el tiempo de la crisis para sectores como el de las aerolíneas, hoteles y restaurantes.



El Ministerio de Vivienda dijo que en los estratos 1 y 2 los que no puedan pagar su recibo de luz o agua en el próximo mes, se les diferirá el pago por 36 meses.



Estas son las principales medidas adoptadas hasta el momento.