Posición del Minminas sobre transición y nuevos contratos petroleros

Ómar Camacho, nuevo ministro de Minas y Energía del gobierno de Gustavo Petro, dio sus primeras declaraciones sobre su trabajo.



Señaló que la transición energética va a ser una prioridad más allá de este gobierno, y que se podría extender décadas.

En ese sentido, y con respecto a la exploración petrolera, Camacho expuso que la transición y la producción energética va más allá de otorgar o no nueva exploración.

Agregó que más contratos no son equivalentes a más reservas: "No son proporcionales, así como que no otorgar nuevos contratos no es inversamente proporcional".

Y comentó que eso depende de la gestión que se dé de los contratos que han sido entregados.

Expuso que la mayor dificultad tiene que ver con la conflictividad social en las regiones, que parte de una deuda histórica. Por este motivo, argumentó que se centrarán en el restablecimiento de la confianza tanto de las comunidades hacia el Estado como a las empresas.

Con respecto a los precios de combustibles, el ministro Camacho aseguró que espera que el diferencial de precios se cierre este año, aunque dijo que todavía no se ha tomado una decisión definitiva frente al caso del ACPM.

Y dijo que en una discusión de transición energética no se puede subsidiar a los combustibles fósiles.

