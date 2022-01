Ómicron predomina en el 95 % de los casos bajo vigilancia sanitaria

De acuerdo con el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y protección Social Julián Fernández Niño, en, prácticamente, todo el mundo, excepto Japón, se ha generado un nuevo pico por la oleada de la variante ómicron, desplazando a las demás variantes.

“En Colombia, más del 95 % de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a la variante ómicron. A donde llega ómicron, se vuelve dominante, y en donde se vuelve dominante, genera picos abruptos”, aseguró.

Asimismo, señaló que este es, probablemente, el virus respiratorio más contagioso conocido por el ser humano, pero que, afortunadamente, tiene menos severidad. Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que no haya personas que mueran por ómicron, sino que la probabilidad es menor, especialmente en personas no vacunadas, vacunadas con esquema incompleto, o vacunadas con esquema completo sin refuerzo y comorbilidades.

“La proporción de personas que mueren por ómicron es mucho menor que por las otras variantes de preocupación y por la variante salvaje, la original”, agregó.

En Colombia la pandemia ha sido asincrónica y eso hace que el nuevo pico se dé por regiones, por ejemplo Cali, Medellín y Bogotá, que presentan un aumento abrupto en casos, el incremento de muertes no es proporcional a los casos, es menor.

En el caso de Barranquilla aunque recién comenzó su pico de casos, las muertes no se mueven y se mantiene la curva aplanada. La capital del Atlántico tiene altas tasas de cobertura en vacunación y seroprevalencia. Además en términos generales en el país, aunque la curva de casos no supera los picos anteriores, se observa una velocidad muy alta con respecto al comportamiento previo del virus.

En cuanto a fallecimientos se presenta un incremento, que corresponde básicamente a Cali, principalmente en personas no vacunadas, con esquema incompleto o mayores de 60 años sin refuerzo, “por eso es tan importante aumentar las coberturas de vacunación tanto en el esquema inicial como en los refuerzos”, dijo el funcionario.

Fernández Niño apuntó que la variante ómicron plantea nuevos retos en la prestación de servicios de salud, por ende, se debe fortalecer la atención domiciliaria y por telemedicina para tratar el covid en casa y no congestionar los servicios de puerta de entrada, como urgencias y consulta externa.

También recordó la necesidad de priorizar y hacer uso racional de pruebas diagnósticas a quienes más las necesitan, así como la necesidad de aplicarse la dosis de refuerzo para elevar los niveles de anticuerpos. Además, mencionó que, con los cambios de los criterios de aplicación de pruebas, la positividad se medirá con otros indicadores como: afectación en población de riesgo, ocupación UCI, hospitalización general y muertes. Pero resaltó que priorizar las pruebas no es prohibirlas, por lo que los médicos, bajo criterio clínico, pueden ordenarlas a quien consideren.

PORTAFOLIO