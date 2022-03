La OMS advierte que la pandemia del covid-19 está lejos de terminar

"Esta pandemia del covid-19 está lejos de haber terminado", advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras dos años de declarar pandemia al coronavirus.

"Ya se cumplieron dos años desde que dijimos que la propagación del covid-19 en el mundo podría calificarse de pandemia", afirmó Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



(Vea también: Cifra de casos activos por covid en Colombia se ubica en 10.905).



El jefe de la OMS no dejó de recordar que seis semanas antes, "cuando solo se registraron 100 casos fuera de China y ninguna muerte, por allá en el 2020", había declarado el nivel más alto de alerta sanitaria en la OMS, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Pero esta calificación no logró sus efectos inmediatos.



En cambio, más tarde, la organización fue criticada de haber tardado demasiado en tomar medidas contra el desastre que se avecinaba.



"Dos años después, más de 6 millones de personas han muerto", apuntó Ghebreyesus.



Aunque la OMS señaló desde hace un tiempo que el número de contagios y muertes está descendiendo, "esta pandemia está lejos de terminar y no acabará en ningún lado si no se consigue en todas partes", subrayó el máximo representante de la institución.



(Le puede interesar: Disminuyeron muertes por covid-19 en el país).



La OMS notó un crecimiento muy fuerte en la región del Pacífico Occidental, aunque a nivel mundial la cifra de nuevas infecciones y muertes se redujo en un 5 % y un 8 %, respectivamente, según el informe epidemiológico, que se publica semanalmente.



"El virus continúa evolucionando y seguimos enfrentándonos a grandes obstáculos para llevar vacunas, pruebas y tratamientos a donde sea que se necesiten", insistió Ghebreyesus.



A la OMS le preocupa que varios países hayan reducido drásticamente sus pruebas que sirven para detectar nuevas variantes.



"Nos impide ver dónde está el virus, cómo se propaga y cómo evoluciona", avisó Ghebreyesus.



(Lea también: Moderna vuelve con fuerza: el país compró más de 10 millones de dosis).



La estrategia de llevar a cabo pruebas en Sudáfrica permitió identificar la cepa ómicron, muy rápidamente, a finales de noviembre de 2021.



AFP